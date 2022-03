Milionski promet i pad indeksa

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Pad indeksa i milionski promet obilježili su na Montenegroberzi sedmicu u kojoj su cijene goriva dostigle rekordne vrijednost, a Vlada utvrdila set mjera kako bi se održala ekonomska stabilnost i očuvao životni standard.

Pokazatelj vrijednosti deset najboljih kompanija MNSE10 pao je 1,5 odsto na 771,36 poena, a MONEX 1,3 odsto na 9.829,58 bodova.

Promet realizovan kroz 49 transakcija iznosio je 1,25 miliona EUR i bio je 85 puta veći od prošlosedmičnog.

Najveći udio u prometu imale su obveznice Hipoketarne banke, 85 odsto, kojih je u četvrtak prodato za 1,07 miliona EUR, kroz četiri tranaskcije i po cijeni od 100 EUR.

Prodato je 1,07 hiljada obveznica.

Vlada je ove sedmice utvrdila Plan interventnih nabavki, Predlog zakona o privremenim mjerama za ograničenje cijena proizvoda od posebnog značaja za život i zdravlje ljudi i druge privremene ekonomske mjere kao odgovor na krizu izazvanu ratom u Ukrajini.

Mjere su usvojene na predlog ministarstava ekonomskog razvoja, finansija i socijalnog staranja i poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede.

Predlogom zakona o privremenim mjerama za ograničenje cijena proizvoda od posebnog značaja za život i zdravlje ljudi je predviđeno da Vlada, u slučajevima ozbiljnih inflatornih rizika koji ugrožavaju životni standard građana i ekonomsku aktivnost, podzakonskim aktom može utvrditi listu proizvoda, maksimalne maloprodajne cijene koje će važiti za sve trgovačke lance i trajanje privremene mjere.

Izbor proizvoda koji će se naći na listi zavisiće od procjene Vlade u datom trenutku, i to na bazi detaljnih analiza.

Na sjednici Vlade utvrđene su i mjere podrške privredi i građanima u iznosu od 13 do 50 miliona EUR, u zavisnosti od njihovog trajanja.

Mjera smanjenja akciza na gorivo do 40 odsto doprinijeće obezbjeđivanju stabilnosti cijene goriva u iznosu do pet miliona EUR mjesečno.

Predviđena je i mjera smanjenja stope poreza na dodatu vrijednost (PDV) za osnovne životne namirnice uz nula odsto PDV-a za promet i uvoz brašna i jestivog suncokretovog ulja i smanjenje stope PDV-a sa 21 odsto na sedam odsto za so, u iznosu od oko tri miliona EUR.

Ministarstvo ekonomskog razvoja je pripremilo i Plan interventnih nabavki koji Vlada može aktivirati u slučaju problema u snabdijevanju tržišta nakon što donese odluku kojom se proglašava takvo stanje na teritoriji cijele države ili u jednom njenom dijelu.

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede opredijelilo je dodatne subvencije.

Ove sedmice su sve vrste goriva poskupile od 16 do 29 centi.

Odbor za ekonomiju, finansije i budžet podržao je jednoglasno Vladin Predlog izmjena i dopuna zakona o akcizama, kojim bi se njihov iznos na gorivo smanjio do 40 odsto.

Odbor je usvojio i zaključak kojim se poziva predsjedavajući parlamenta, Strahinja Bulajić, da zbog ozbiljnosti problematike drastičnog rasta cijene goriva do kraja marta sazove sjednicu na kojoj bi se raspravljalo o izmjenama i dopunama Zakona o akcizama.

Na Montenegroberzi su ove sedmice gubili Ulcinjska rivijera deset odsto na 2,7 EUR, Institut “Simo Milošević” 9,8 odsto na 18,5, Crnogorski Telekom 5,8 odsto na 1,13, Elektroprivreda (EPCG) 2,2 odsto na 3,49 i Jugopetrol jedan odsto na 10,8 EUR.

EPCG i Investiciono-razvojni fond (IRF) potpisali su ove sedmice ugovor vrijedan 30 miliona EUR za finansiranje projekta Solari 3000+ i Solari 500+.

Takođe, iz EPCG su najavili da ne razmišljaju o povećanju cijena struje i uvođenju restrikcija.

Pojeftinile su i dionice Plantaža 8,3 odsto na 11 centi, kompanije Port of Adria 1,4 odsto na 11,2 i Luke Bar neznatno na 27 centi.

Plantaže su ove sedmice ponovo raspisale javni poziv za prikupljanje ponuda za prodaju zemljišta površine 35,1 hiljadu kvadratnih metara u Donjoj Gorici, sa najnižom početnom cijenom od 4,41 milion EUR. Rok za dostavljanje ponuda je 29. mart.

Dobijale su dionice Hipotekarne banke 22,2 odsto na 7,2 EUR, firme Kotor-Projekt 13,6 odsto na 50, kompanije Sveti Stefan hoteli Budva 3,5 odsto na 3,21 i Marine Bar 0,9 odsto na 2,2 EUR.

Ojačali su i Željeznički prevoz (ŽPCG) 9,9 odsto na 3,44 centa i Crnogorski elektroprenosni sistem (CGES) 3,1 odsto na 89,54 centa.

Akcija Hotelske grupe (HG) Budvanska rivijera ostala je na prošlosedmičnih 6,1 EUR, a cijenu je zadržala i dionica fonda Trend, na 5,3 centa.

Ove sedmice je saopšteno i da će Vlada otplatiti 30 miliona EUR kredita Credit Suisse banci, koji dolazi na naplatu 11. aprila, i time osloboditi rezerve zlata koje će vratiti u Crnu Goru.

Proces prebacivanja tih 38,48 hiljada unci zlata, odnosno 1,1 tonu, u Crnu Goru, desiće se poslije 11. aprila, kada se kredit formalno završava.

Takođe je saopšteno da je, prema preliminarnim podacima Monstata, bruto domaći proizvod (BDP) Crne Gore porastao u četvrtom kvartalu prošle godine 8,2 odsto,

BDP je u četvrtom tromjesečju iznosio 1,32 milijarde EUR, dok je u istom periodu 2020. bio 1,16 milijardi EUR.

