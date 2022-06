Milatović: Evropa sad može biti ugrožena samo nečijom lošom nemjerom

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Program Evropa sad je kreiran tako da on može da bude ugrožen samo nečijom lošom namjerom, ili nekompetentnošću, saopštio je bivši ministar ekonomskog razvoja, Jakov Milatović.

On je rekao da neke od posljednjih izjava predstavnika sadašnje Vlade idu u pravcu da se može zaključiti kako je ugrožen program Evropa sad.

“Važno je reći da je program Evropa sad kreiran tako da on može da bude ugrožen samo nečijom lošom namjerom, ili nekompetentnošću”, rekao je Milatović za portal RTCG.

On je naveo da imamo nikad bolje javne finansije, što znači da je i ekonomska aktivnost značajno ojačana i da su prihodi budžeta bolji.

“Za prva četiri mjeseca ove godine imamo istorijski najmanji deficit budžeta, od 0,7 odsto bruto domaćeg proizvoda (BDP), što dodatno govori u prilog koliko je Evropa sad sveukupno dala izvanredne rezultate”, naveo je Milatović.

On smatra da je ekonomija na početku godine i u dijelu ekonomskog rasta nastavila trend snažnog opravka, započet prošle godine.

Kako je istakao, ekonomija je rasla 13 odsto, što je najveći rast u Evropi.

“Mislim da ćemo imati dvocifren rast i u prvom kvartalu ove godine, takođe, javne finansije su nikad bolje i nikad održivije. Deficit budžeta je u prošloj godini bio samo dva odsto, najmanji od 2008. godine”, rekao je naš sagovornikporučio je Milatović.

On je ukazao da su u okviru socijalnog dijaloga između poslodavaca, sindikata i Vlade, sve u cilju zaokruženja opšteg kolektivnog ugovora u prethodnih godinu, poslodavci više puta otvarali pitanje radne nedjelje.

“Međutim, lideri sindikata su bili snažno protiv te ideje, mislim s pravom. Tako da u tom smislu ne vidim da se nešto promijenilo, jer posljednji njihov stav koji sam čuo bio je prije dva mjeseca. Mislim da i dalje stoji ona maksima koja je postojala početkom prošle godine, sve dok se značajano ne unaprijede prava radnika apsolutno ne treba ići u tom pravcu”, naveo je Milatović.

On smatra da su loše privatizacije obilježile crnogorsku ekonomiju u posljednje tri decenije.

“Mi smo kao Vlada dokumentovali jako puno tih stvari, podnosili prijave tužilaštvu. Pozivam oslobođeno Specijalno državno tužilaštvo (SDT) da stave dodatno fokus kada je u pitanju otkrivanje loših, sasvim sigurno korupcionaških privatizacija”, rekao je Milatović.

On je apelovao na Vladu da primijeni zaključak koji je donijela ranija izvršna vlast prije oko mjesec i zaokruži radni staž bivših radnika Kombinata aluminijuma (KAP).

Milatović smatra da to rješenje mora da se implementira.

