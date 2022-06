Međuresornom i međudržavnom saradnjom do rješenja pitanja nelegalne trgovine

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Bolja saradnja između državnih organa, kao i države i privrede regiona u cilju suzbijanja nelegalne trgovine jedan je od prioriteta ka kreiranju stabilnog poslovnog okruženja, ocijenjeno je na Regionalnoj konferenciji o suzbijanju nelegalne trgovine.

Na konferenciji, koja je trajala od ponedjeljka do danas, razmijenjene su najbolje prakse u sprovođenju i koordinaciji nadzora nad sivom ekonomijom, podijeljena iskustva javno-privatne saradnje na putu suzbijanja nelegalne trgovine, kao i razmotreni potencijali daljeg razvoja međudržavne saradnje.

Ključne teme konferencije su da li se zemlje regiona suočavaju sa istim izazovima kada je u pitanju borba protiv nelegalne trgovine, koje su specifičnosti nelegalne trgovine preko interneta, da li je rješenje u međuresornoj i međudržavnoj saradnji, kao i saradnji sa privredom i koji su potencijali daljeg razvoja i unapređenja u tom domenu.

Konferencija, koju su organizovale američke privredne komore Crne Gore i Srbije, okupila je predstavnike inspekcijskih organa, carinskih organa, kao i policijskih organa i drugih resornih aktera u čijoj su nadležnosti suzbijanje nelegalne trgovine i zaštita prava intelektualne svojine, kao i predstavnike privrede, iz četiri države – Srbije, Crne Gore, Bosne i Hercegovine i Hrvatske.

Zamjenica izvršne direktorke AmCham-a Srbija, Amalija Pavić, ocijenila je da je bolja saradnja između državnih organa kao i države i privrede regiona sa ciljem suzbijanja nelegalne trgovine jedan od prioriteta ka kreiranju stabilnog poslovnog okruženja neophodnog za uspješnu realizaciju postojećih i privlačenje novih investicija.

„Ova konferencija je bila odlična prilika da se razmijene najbolje prakse između nadležnih organa, da se oni povežu i da se istaknu svijetli primjeri saradnje države i privrede, koji daju odlične rezultate. AmCham Srbija i AmCham Montenegro su ponosni na činjenicu da smo, okupljajući nadležne institucije iz regiona, dali zamajac njihovoj bližoj saradnji“, navela je Pavić.

Izvršni direktor AmCham-a Montenegro, Marko Miročević, rekao je da američke privredne komore u regionu blisko sarađuju po velikom broju pitanja, jer su im i izazovi, ali i težnje ka boljem poslovnom okruženju zajedničke.

“Našim svakodnevnim aktivnostima doprinosimo procesu identifikacije ključnih izazova sa kojima se firme susreću, koristeći kumulativno znanje naših članica dajemo predloge za unapređenje regulatornog okvira i pružamo podršku dosljednoj implementaciji regulative”, naveo je Miročević.

Prema njegovim riječima, takvim zajedničkim projektima nastoje da razmjenom dobrih praksi pomognu vladama da budu što uspješnije u svojim nastojanjima da unaprijede vladavinu prava i suzbiju nelegalnu trgovinu.

Ministar bez portfelja u crnogorskoj Vladi, Zoran Miljanić, kazao je da je rješavanje problema nelegalne trgovine jedan od prioriteta nove Vlade, jer će se to direktno odraziti na finansijsko zdravlje naše države i nova radna mjesta.

“Drago mi je da je Crna Gora izabrana da bude domaćin ove značajne regionalne konferencije, koja okuplja predstavnike državnih organa iz četiri države i vjerujem da će zaključci ove konferencije doprinijeti operativnim poboljšanjima u borbi protiv nelegalne trgovine i boljoj zaštita prava intelektualne svojine i kod nas i u regionu“, rekao je Miljanić.

On je dodao da je Vlada zauzela stav o nultoj toleranciji prema korupciji i organizovanom kriminalu, a nedavne konkretne akcije to jasno dokazuju.

“Vjerujem da će i ova konferencija, ali i odlučna politička volja koju ova Vlada ima doprinijeti da u narednom periodu značajno smanjimo nelegalnu trgovinu u Crnoj Gori i doprinesemo njenom smanjenju i u regionu“, zaključio je Miljanić.

