Mađarski novinari u posjeti Crnoj Gori

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Nacionalna turistička organizacija (NTO) je, u okviru promotivnih aktivnosti na tržištu Mađarske, domaćin grupi najznačajnijih predstavnika mađarskih medija, koji borave u studijskoj posjeti Crnoj Gori.

Riječ je o predstavnicima poznatih medija Magyar Nemzet, Budapest Times, Hir TV, GEO Magazin i Trip & Travel.hu, koji će kroz aktivnosti predviđene programom putovanja svojoj publici predstaviti prirodne ljepote i čari destinacije, kao i kulturnu i gastronomsku ponudu.

Istraživački mađarski novinar, Tomas Elter Origo, kazao je da je oduševljen i impresioniran svime što je vidio.

„Nijesam očekivao tolike kontraste u Crnoj Gori od mediteranskog do alpskog područja, predivnu obalu, nevjerovatne planine, a sve to na tako malom mjestu kao što je jedna manja teritorija opština Mađarske”, kazao je Elter Origo.

Mađarski novinari su prethodnih dana imali priliku da obiđu i upoznaju ljepote crnogorskog primorja, od Budve, preko Tivta, pa sve do Herceg Novog.

Predstavnik Budapest Times, Kris Medok, rekao je da je prije mnogo godina bio u Crnoj Gori i bilo je impresivno.

„Međutim, sada sam se vratio kako bih bolje upoznao ljepote ove nevjerovatne destinacije, kao i ljude koji žive ovdje. Oduševljen sam prirodnim bogatstvima Crne Gore, i sledeći put ću definitivno doći sa svojom suprugom”, kazao je Medok.

Tokom petodnevnog boravka u destinaciji, predstavnici medija su takođe uživali u izuzetno bogatim i živopisnim prirodnim ambijentima parka prirode Piva, kao i nacionalnih parkova Lovćen i Skadarsko jezero. Tom prilikom su kroz džip turu, krstarenje jezerom i laganu šetnju razgledali prirodu, te obišli etno selo Sveti Georgije, kao i brojna stara ribarska naselja.

Predstavnica Trip and travel.hu, Szilvia Szeszler, zahvalila je na pozivu što su mogli da posjete Crnu Goru.

„Želimo da je promovišemo. Sve nam se jako svidjelo, od mora koje Mađarska nema i primorskih gradova koje smo imali priliku da obiđemo. Za mene je bilo izenenađenje Skadarsko jezero za koje ranije nijesam ni čula. Tako da sam oduševljena saznanjem da imate jedno slatkovodno jezero, kao i Pivom”, rekla je Szeszler.

On je naveo da nikad nije bila ovako visoko i vidjela nevjerovatno divne predjele.

Direktorica hotela Sun Resort Rita Lukacs, rekla je da je oduševljena organizacijom studijske grupe mađarskih novinara od NTO, koju su i oni podržali.

Ona je poručila da će važnost studijske posjete rezultirati objavom u šest eminentnih mađarskih medija.

Direktorica NTO-a, Ana Tripković Marković, je tokom studijske posjete dala izjave za mađarske medije, te tom prilikom pozvala goste iz Mađarske da dođu na odmor u Crnu Goru.

U tekućoj turističkoj sezoni, mađarski turisti imaju priliku da dođu u Crnu Goru putem avio kompanije Wizzair koja saobraća dva puta sedmično na relaciji Budimpešta – Podgorica, kao i odabirom neke od ponuda desetak mađarskih turoperatora.

Studijska posjeta mađarskih novinara realizuje se uz podršku lokalnih turističkih organizacija Budve i Tivta, parka prirode Piva, strateškog partnera Gold Travel, Nacionalnih parkova Crne Gore, vinskog podruma Šipčanik, hotela Hunguest Sun Resort i Azul beach resort.

Posjeta traje od 31. maja do sjutra.

