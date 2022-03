Mojkovac, (MINA-BUSINESS) – Lokalna samouprava će intezivirati saradnju sa ski-centrom Žarski, jer je to projekat od kojeg će svi imati koristi, saopštio je predsjednik Opštine Mojkovac, Vesko Delić.

„Kada sve ovo bude umreženo i završeno, biće ovo veliki projekat. On će donijeti mnogo i Mojkovcu i uopšte sjeveru. Crna Gora se polako pretvara u zimski centar na Balkanu i raduje me što će Mojkovčani imati višestruku korist od toga“, rekao je Delić.

Iz Kabineta predsjednika je saopšteno da je Delić sa saradnicima posjetio lokalitet budućeg ski-centra Žarski, na inicijativu rukovodioca kancalarije tog ski-centra, koji je u sklopu Skijališta Crne Gore, Ljubomira Vukadinovića.

“Nova lokalna samouprava uvjerila se u turistički potencijal koji ima prije svega planina Bjelasica, a samim tim i Mojkovac. Oni su obišli planinske vrhove Ivkovo polje i Turjak, gdje su sagledali mogućnost spajanja skijališta Cmiljača sa Žarksim, što je aktuelno za razvoj ski centra”, navodi se u saopštenju.

Žičara na Turjaku povezala bi Žarski i Cmiljaču, što bi za krajnji cilj imalo da se kompletira cjelina, kao što je slučaj sa kolašinskim skijalištima 1600 i 1450, koji su spojeni žičarom K7.

„Na taj način otvorili bismo veliki broj ski staza, odnosno dobili bismo preko 25 kilometara staze“, kazao je Vukadinović.

Posjeta je nastavljena u pravcu Žarske kose i Bjelogrivca, gdje je osmotrena okolina.

„Moramo razmišljati i u pravcu povezivanja Vragodoa preko Svatovskog groblja u pravcu Troglave i skijališta Kolašin 1600. Napravilo bi se najbolje skijalište, ne samo u regionu, nego i u Evropi, zato što je Bjelasica upadna planina, ima veliki broj sunčanih dana i određene zadovoljajuće visinske razlike“, naveo je Vukadinović.

On je podsjetio da je zahvaljujući skijaškom klubu Bjelogrivac, koji je svih godina realizovao program škole skijanja u Kolašinu, radio na ideji o ski centru na teritoriji Opštine Mojkovac.

„Smatram da klub mora biti u sastavu ski centra Žarski, jer će kroz školu i takmičenja nastaviti da razvija skijaški sport u Mojkovcu“, zaključio je Vukadinović.

