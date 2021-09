Krivična prijava zbog zloupotrebe položaja u privrednom poslovanju

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Službenici Uprave policije podnijeli su podgoričkom Osnovnom državnom tužilaštvu krivičnu prijavu protiv M.J. (34) iz Podgorice i preduzeća Montenegro Gulf Business Consulting, zbog sumnje da su zloupotrebom položaja u privrednom poslovanju pribavili protivpravnu imovinsku korist od 75 hiljada EUR.

Iz Uprave policije je objašnjeno da je M.J. izvršna direktorica u preduzeću Montenegro Gulf Business Consulting iz Podgorice.

„M.J. je, kako se sumnja, kao odgovorna osoba u preduzeću, u periodu od juna 2018. do avgusta 2019. godine sačinila 15 fiktivnih faktura za konsultantske usluge na ime firme Black Mountain Real Estate Developmen iz Kotora, koje su upotrijebljene prilikom podnošenja predloga za izvršenje javnom izvršitelju u tom gradu“, navodi se u saopštenju.

Iz Uprave policije su dodali da je na osnovu toga donijeto rješenje o izvršenju na štetu kotorskog preduzeća.

Na taj način su M.J. i Montenegro Gulf Business Consulting za sebe pribavili protivpravnu imovinsku korist od 75 hiljada EUR.

