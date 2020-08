Konjević: Država da pomogne domaći mali i srednji biznis

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Smanjenje opterećenja na zarade za poslodavce biće ključni zahtjev Socijaldemokratske partije (SDP) u narednom mandatu Vlade kako bi se istinski i konkretno pomoglo domaćem malom i srednjem biznisu, saopšteno je iz te stranke.

Zamjenik predsjednika SDP-a i kandidat sa liste SDP – Jaka Crna Gora, Raško Konjević, kazao je da mala i srednja preduzeća imaju 75 odsto ukupno zaposlenih i u uslovima krize država mora, radi očuvanja radnih mjesta, pomoći privrednicima i stvaranju uslova za povećanje zarada u narednom periodu u privatnom sektoru i rasteretiti biznis od neprimjereno velikih nameta.

“Sadašnja opterećenja od 64 odsto najveća su u regionu i među najvećim u Evropi i ona ‘guše’ domaći biznis jer država previše ‘uzima’. A uzima previše jer privilegovani tajkuni ne plaćaju poreze nego novac trpaju u lične džepove”, saopštio je Konjević.

On smatra da se samo tom mjerom može aktivno uticati na smanjenje nezaposlenosti koja je gorući problem društva.

“Danas je oko 45 hiljada ljudi bez posla, preko deset hiljada više nego početkom aprila. Zato ovakvo stanje traži hitne mjere radi rješavanja najvećeg problema u crnogorskom društvu – nezaposlenosti”, smatra Konjević.

SDP je, kako je podsjetio, prije više od godinu predao u proceduru zakonski predlog, ali vladajuća većina je osam puta odbila da se o njemu raspravlja u Skupštini.

“Zato jedan od naših ključnim programskih ciljeva za naredni četvorogodišnji mandat Vlade biće realizacija ove mjere u nekoliko faza do 2024. godine”, rekao je Konjević.

Prema njegovim riječima, danas su crnogorski privrednici najporezovaniji u regionu, uz vrlo visoku opštu stopu PDV koja je povećana 2017. godine onemogućava povećanje konkurentnosti naših preduzeća na stranom tržištu.

“Usvajanjem našeg predloga da se stopa opterećenja smanji sa sadašnjih 64 odsto na 54 odsto otvorio bi se prostor za nova sredstva za jačanje biznisa, ali i uslovi za povećavanja zarada radnicima u privatnom sektoru”, rekao je Konjević.

On smatra da se konkurentnost crnogorske privrede na regionalnom i evropskom tržištu, može stvoriti samo uvođenjem reda, pravednom poreskom politikom i fiskalnom disciplinom.

“Stanje u kojem država ‘žmuri’ nad privilegovanim biznismenima koji ne plaćaju poreze, ili dozvoljava da državne kompanije ne plaćaju doprinose, kao Montenegro Airlines koji duguje preko 20 miliona već nekoliko godina, a visokim nametima ‘davi’ domaći mali i srednji biznis, na srednji rok je neodrživa posebno u novim okolnostima kovid krize. Zato je naša pokrivenost uvoza izvozom na nivou 15 do 16 odsto i najmanja je u Evropi”, naveo je Konjević.

On je saopštio da su tu mjeru koju predlaže SDP sprovele u prethodnom periodu mnoge zemlje u regionu što bi, između ostalog, doprinijelo da je u prethodne četiri godine došlo do povećanja zarada od 24 odsto do 38 odsto kao u Hrvatskoj, Mađarskoj, Češkoj, Slovačkoj, Poljskoj ili Rumuniji.

“Zato mi kažemo da će Jaka Crna Gora biti kad država istinski pomogne domaće privrednike, jer oni stvaraju u našoj zemlji, ne iznose dobit van zemlje i zapošljavaju dvije trećine radnika u privatnom sektoru. Naši mali i srednji privrednici za razliku od tajkuna bliskih partijama na vlasti, pune budžet i plaćaju svaki euro poreza i doprinosa”, rekao je Konjević.

Zbog toga će, kako je zaključio, fokus njihove pažnje u narednom periodu biti na tome da im se maksimalno pomogne kako bi razvijali svoje biznise i povećali zaposlenost.