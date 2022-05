Kacumata: Želim da se posvetimo razvoju biznis veza sa Crnom Gorom

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Crna Gora ima brojne potencijale, posebno u turizmu i proizvodnji hrane, kazao je nerezidentni ambasador Japana u Crnoj Gori Takahiko Kacumata, dodajući da želi da se posveti razvoju biznis veza sa Crnom Gorom.

On je to poručio na radnom ručku sa generalnim sekretarom Privredne komore Crne Gore (PKCG) Mitrom Bajčetom, kojem su prisustvovali i predstavnici Japanske agencije za međunarodnu saradnju (JICA).

Kako je saopšteno iz PKCG, Kacumata je istakao veoma dobre političke odnose Japana sa Zapadnim Balkanom i Crnom Gorom, uz ocjenu da postoji prostor za značajno intenziviranje ekonomskih odnosa.

On je, kako se navodi u saopštenju, iskazao podršku Japana društvenim i ekonomskim reformama koje sprovodi Crna Gora i njenoj težnji da bude prva sljedeća članica Evropske unije.

“Želim da se posvetimo razvoju biznis veza sa Crnom Gorom. Zato smo tu sa JICA i predstavnicima kompanija kako bismo intenzivirali razgovore sa poslovnom zajednicom i državom”, rekao je Kacumata.

On je pozvao Crnu Goru da učestvuje na EXPO-u u Osaki 2025. godine, što će, kako je dodao, biti prilika da se crnogorsko tržište dodatno predstavi japanskim i svjetskim investitorima.

“Ambasada stoji na raspolaganju za organizovanje zajedničkih aktivnosti sa Privrednom komorom” kazao je on.

Bajčeta je poručio da se nada da će susret uticati da se pokrenu investicije, dodajući da PKCG stoji na raspolaganju kompanijama iz Japana koje žele da posluju u Crnoj Gori.

On je kazao da japanska kompanija u Kotoru Daido Metal snažno doprinosi radu Komore kroz učešće u Odboru udruženja metalurgije i metaloprerađivačke industrije.

Kako je saopšteno, ukazao je da je robna razmjena između Crne Gore i Japana na niskom nivou, precizirajući da je 2020. godine iznosila 17,4 miliona EUR.

“Ako imate u vidu da je turizam naša strateška grana koja najviše doprinosi ekonomiji, takođe ne možemo biti zadovoljni podatkom da je svega 312 turista posjetilo Crnu Goru tokom prošle godine”, smatra Bajčeta.

Japanski privrednici su kazali da žele da se upoznaju sa biznis mogućnostma u Crnoj Gori.

“Zainteresovani smo za poslove koji su održivi i čuvaju životnu sredinu, kao što su to vjetro i solarne elektrane, industrija hrane ali i transfer novih tehnologija. Spremni smo za vaše ideje o projektima koji mogu pokriti naše široko polje interesovanja” ocijenili su japanski privrednici.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS