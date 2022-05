Jovanić i ekipa oštetili stečajne povjerioce i dužnike za 661,5 hiljada EUR

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Predsjednik Privrednog suda Blažo Jovanić sumnjiči se da je uz pomoć 11 pripadnika kriminalne organizacije, među kojima su stečajni upravnici, procjenitelji i vlasnici firmi za obezbjeđenje u stečajnim postupcima, nezakonito oštetio deset kompanija za 661,5 hiljada EUR, piše Pobjeda.

To se navodi u rješenju o određivanju pritvora do 30 dana Jovaniću, stečajnim upravnicima Saši Zejaku, Snežani Jović, Sanji Lješković, Ranku Radinoviću, Sretenu Mrvaljeviću, kao i vlasnicima firmi za obezbjeđenje Paviću Globareviću i Darku Peroviću.

Oni su privedeni u ponedjeljak, dok su procjenitelji Omer Markišić i Dejan Golubović, vlasnica firme za obezbjeđenje Stana Čelebić, vlasnica kompanije Ogimar Danijela Laković i kandidat za sudiju u Privrednom sudu Vladan Nikolić izbjegli hapšenje.

Jovanić se sumnjiči da je tokom 2015. godine organizovao kriminalnu organizaciju, čiji članovi su postali Zejak, Jović, Lješković, Radinović, Mrvaljević, Globarević, Čelebić, Perović, Markišić, Golubović, Nikolić i Laković.

U sklopu te kriminalne organizacije su i podgoričke kompanije Titan Secutity, Security Monetnegro, Ogimar, nikšićka firma Top force system i više N. N. osoba.

Tužilaštvo sumnjiči tu grupu za formiranje kriminalne organizacije radi vršenja krivičnih djela za koje je zaprijećena zatvorska kazna veća od četiri godine, a sve radi sticanja nezakonite dobiti i moći.

Specijalno državno tužilaštvo (SDT) sumnjiči Jovanića da je koristeći funkciju predsjednika Privrednog suda, kao i sudijsku funkciju, nezakonito uvećavao troškove stečajnog postupka u čemu su mu pomagali određeni stečajni upravnici.

“Protivpravna imovinska korist se pribavljala tako što su se određena sredstva po nalogu Jovanića sa računa Privrednog suda avansirala na račun stečajnog dužnika, navodno u cilju vođenja stečajnog postupka, a potom se taj novac prebacivao na račune članova ove kriminalne grupe prije zaključenja postupka”, navodi se u rješenju o određivanju pritvora dijelu ove grupe.

Prodajom imovine firme u stečaju pokrivao bi se dug sa računa Privrednog suda.

“U tom slučaju država bi ostala neoštećena, dok bi oštećeni bili stečajni dužnici i povjerioci”, navodi se u dokumentu Višeg suda.

Prema sljedećem scenariju, Jovanić je preko stečajnih upravnika, određenih kompanija i lica uvećavao troškove stečaja na štetu stečajnih dužnika i povjerilaca, a u korist kriminalne organizacije.

Tužilaštvo tereti Zejaka, Jović i Mrvaljevića da su po nalogu Jovanića u situacijama kada su se pojavljivali kao stečajni upravnci imali zadatak da odugovlače stečajni postupak u cilju prouzrokovanja što većih troškova tako što bi angažovali saradnike, advokate, te fizičko obezbjeđenje, čak i u situacijama kada je to bilo nepotrebno.

Zejak se sumnjiči da, kada bi se u postupku pojavljivao kao procjenitelj, u dogovoru sa drugim procjeniteljima dogovarao da ispostave fiktivne fakture kako bi svoju ponudu za stečajnog dužnika predstavio kao najpovoljniju, iako je njegova procjena višestruko prevazilazila realne troškove procjene.

U nekim od deset stečajnih postupaka koji su za sada predmet pažnje Zejak i Lješković su se pojavljivali kao saradnici stečajnog upravnika i, koristeći tu poziciju, su fiktivnim procjenama i inventarisanjem uvećavali troškove stečajnog postupka.

Na osnovu fiktivno pruženih usluga oni su primali novčana sredstva sa računa stečajnog dužnika i po nalogu Jovanića taj novac transferisali u korist kriminalne organizacije.

Globarević, Čelebić i Perović su u ime komapnija Titan security, Top force system i Securitas Montenegro imali zadatak da neistinito fakturišu usluge fizičkog obezbjeđenja objekata stečajnih dužnika kako bi uvećali troškove stečajnog postupka na teret stečajnih dužnika, a u korist kriminalne organizacije.

Markišić i Golubović se sumnjiče da su po zahtjevu Zejaka i Lješković dostavljali fiktivne ponude za procjenu imovine stečajnih dužnika u prethodno dogovorenim iznosima, kako bi ponude članova kriminalne organizacije koji učestvuju u stečajnom postupku bile najpovoljnije.

Nikolić se sumnjiči da je u stečajnom postupku 553/15 primio iznos protivpravne imovinske koristi za kriminalnu organizaciju, dok je Danijela Laković imala zadatak da kao osnivač i izvršni direktor kompanije Ogimar po nalogu Jovanića registruje vebsajt koji će služiti za oglašavanje stečajnih postupaka. Na taj način fakturisale bi se usluge Privrednom sudu i sticala sredstva za kriminalnu organizaciju koju bi Jovanić raspoređivao.

Za sada su malverzacije ove grupe utvrđene u stečajnim postupcima kompanija: Euromix Tours iz Budve, Sotto la colina iz Podgorice, Tehnostar iz Berana, Nega Tours Montenegro iz Budve, Jastreb iz Podgorice, Trgošped iz Rožaja, Montel iz Nikšića, PRINC&CO iz Kotora i Bjelasica Rada iz Bijelog Polja.

