Jovanić doveden u Viši sud

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Predsjednik Privrednog suda, Blažo Jovanić, doveden je u podgorički Viši sud, gdje će ga saslušati sudija za istragu.

Jovaniću je u utorak određeno zadržavanje do 72 sata, a u tom roku Specijalno državno tužilaštvo (SDT) treba da odluči da li će Višem sudu predložiti da ga pošalju u Istražni zatvor do 30 dana, prenosi portal Vijesti.

Jovanića su u ponedjeljak uhapsili pripadnici Specijalnog policijskog odjeljenja, zbog osnovane sumnje da je organizator kriminalne grupe koja je prethodnih godina, zloupotrebom službenog položaja i drugim krivičnim djelima, oštetila državu za više desetina miliona EUR.

Osim Jovanića, uhapšeni su stečajni upravnici Saša Zejak, Sanja Lješković i Radovan Radinović, advokatica Snežana Jović i vlasnici firmi za privatna obezbjeđenja Pavić Globarević i Darko Perović.

