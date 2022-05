Joković i Plugčieva o unapređenju saradnje u oblasti poljoprivrede

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Postoji prostor za dalje unapređenje saradnje i spoljnotrgovinske razmjene između Crne Gore i Bugarske, ocijenili su potpredsjednik Vlade i ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, Vladimir Joković i bugarska ambasadorka Meglena Plugčieva.

Plugčieva je na sastanku prenijela srdačne čestitke Jokoviću povodom stupanja na dužnost, istakavši spremnost Bugarske da podrži svaku dobru inicijativu Ministarstva.

“Iskazano je puno razumijevanje za okolnosti u kojima se nalazimo i obavezama koji proizilaze iz procesa pristupanja EU, pri čemu je ambasadorka izrazila spremnost Bugarske da pomogne kako bi se što uspješnije implementirali pretpristupni fondovi EU i podržao pregovarački proces”, navodi se u saopštenju Ministarstva.

Joković se zahvalio Plugčievoj na podršci koju Bugarska pruža u svim oblastima, ukazavši na mogućnosti poboljšanja saradnje sa ovom državom, naročito u oblastima šumarstva i poljoprivrede.

