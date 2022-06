Joković: Crna Gora da formira Direkciju za robne rezerve

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Crna Gora, po uzoru na razvijene zemlje, treba da formira Direkciju za robne rezerve, ocijenio je ministar poljoprivrede, šumarstva i vodprivrede, Vladimir Joković.

Joković je kazao da se geopolitičke i geoekonomske prilike na globalnom nivou komplikuju i usložnjavaju, kao i da mnogim djelovima svijeta prijeti nestašica hrane i energenata.

“Zbog toga, po uzoru na razvijene zemlje, Crna Gora treba da u okviru ministarstva kojim rukovodim, formira Direkciju za robne rezerve”, rekao je Joković.

On je ocijenio da je “neodgovoran pristup prethodnih vlasti” pri stvaranju elementarnih uslova za funkcionisanje sistema u uslovima krize, doveo Crnu Goru do toga da bude jedna od rijetkih evropskih zemalja koje nemaju direkciju za robne rezerve.

“Zato ću zamoliti premijera Dritana Abazovića i ostale kolege u Vladi, posebno ministra finansija, da zajedničkim snagama formiramo Direkciju za robne rezerve Crne Gore”, rekao je Joković u saopštenju.

On je saopštio da se preko Ministarstva finansija relativno lako mogu obezbijediti sredstva iz budžeta za realizovanje te ideje.

Prema riječima Jokovića, Direkcija za robne rezerve nije pitanje nečijeg političkog hira, već stvar nužnosti u, kako je rekao, krizi koja predstoji.

“Moramo obezbijediti dovoljne rezerve brašna, prehrambenih proizvoda, šećera, ali i lijekova, nafte i drugih potrepština. Važno je da nas, za razliku od nekih prošlih vremena, kriza ne zatekne i da građanima obezbijedimo institucionalni okvir na koji se u svakom kriznom trenutku mogu osloniti”, kazao je Joković.

On je naveo da je, kao resorni ministar, spreman da garantuje za kvalitet i efikasnost Direkcije za robne rezerve Crne Gore, u slučaju njenog formiranja.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS