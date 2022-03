Javna rasprava o Nacrtu programa reforme upravljanja javnim finansijama

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Ministarstvo finansija i socijalnog staranja pozvalo je zainteresovane da se uključe u javnu raspravu i daju doprinos u razmatranju Nacrta programa reforme upravljanja javnim finansijama za period od ove do 2026. godine.

Iz Ministarstva su rekli da će javna rasprava trajati 20 dana od objavljivanja poziva na internet stranici tog Vladinog resora https://www.gov.me/mif i portalu e-uprave https://www.euprava.me/

Ministarstvo je poziv uputilo građanima, naučnoj i stručnoj javnosti, državnim organima, strukovnim udruženjima, političkim subjektima, nevladinim organizacijama, međunarodnim organizacijama, medijima i svim drugim zainteresovanim osobama, organizacijama i zajednicama.

Primjedbe, predlozi i sugestije na Nacrt mogu se dostaviti Ministarstvu u pisanom obliku poštom, direktno na arhivu i na e-mail [email protected]

„Nakon završene javne rasprave Ministarstvo će razmotriti pristigle primjedbe, predloge i sugestije i nakon toga sačiniti i objaviti izvještaj na svojoj internet stranici i portalu e-uprave, u roku od 15 dana od završetka javne rasprave“, navodi se u saopštenju.

Oni su dodali i da se primjedbe, predlozi i sugestije dostavljaju na obrascu koji se može preuzeti na sajtu Ministarstva.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS