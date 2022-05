Izraelski investitori zainteresovani za Crnu Goru

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Saradnja sa Izraelom ide u dobrom smjeru, a izraelski investitori su sve više zainteresovani za ulaganja u Crnu Goru, ocijenio je premijer Dritan Abazović na sastanku sa ambasadorom te države, Jahelom Vilanom.

„Saradnja dvije države ide u dobrom smjeru. Sve više građana Izraela dolazi u našu državu, a izraelski investitori su sve više zainteresovani za ulaganja u Crnu Goru“, kazao je Abazović na sastanku.

Na sastanku je ocijenjeno i da postoje velike mogućnosti za dalje unapređenje saradnje Crne Gore i Izraela.

Abazović je istakao odličan odnos između Vlade i jevrejskih zajednica u Crnoj Gori i naglasio da osim jačanja ekonomske saradnje između dvije države u budućnosti jednak fokus treba da bude i na ozbiljnoj i značajnoj saradnji na polju bezbjednosti i odbrane.

Vilan je saopštio da je zadovoljan odnosima između dvije države.

On je dodao da veliki broj njegovih sunarodnika dolaze u Crnu Goru kao turisti, da ima i investitora koji žele tu da pokrenu svoj biznis i poželio da ih bude sve više u narednom periodu.

