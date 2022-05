Izraelski investitori i turisti zainteresovani za Crnu Goru

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Izraelski investitori i turisti zainteresovani su za Crnu Goru, poručeno je sa sastanka ministra vanjskih poslova Ranka Krivokapića sa ambasadorom Izraela u Crnoj Gori na nerezidentnoj osnovi, Jahelom Vilanom.

Iz Ministarstva vanjskih poslova (MVP) saopšteno je da je na sastanku istaknuta odlučnost nove Vlade u stvaranju stabilnog i povoljnog investicionog ambijenta i pozdravljena zainteresovanost izraelskih kompanija koje planiraju ulaganja u sektor turizma i trgovine.

Na porast turističke razmjene između Crne Gore i Izraela, kako je ocijenjeno, značajno utiču frekventnost avio saobraćaja, kao i interesovanje Izraelaca za Crnu Goru kao destinaciju, koju vrijedi otkriti.

„Tokom razgovora, bilo je riječi i o evropskoj perspektivi Crne Gore, kao i prozapadnoj orijentaciji crnogorskih građana, koja predstavlja podstrek za lidere u ostvarivanju spoljnopolitičkog cilja – članstva u Evropskoj uniji“, navodi se u saopštenju.

Krivokapić je kazao da je stabilna politička situacija pogodna za efikasnije djelovanje Crne Gore u ostvarivanju konkretnih rezultata u oblasti vladavine prava.

Govoreći o dešavanjima na globalnom planu, sagovornici su ocijenili da je zadatak svake države da prevazilazi iscrpljujuće sukobe i da teži pronalaženju rješenja.

