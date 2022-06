Intenziviraće aktivnosti na suzbijanju nelegalnog poslovanja

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Opština Herceg Novi i Uprava za inspekcijske poslove (UIP) zajednički će raditi na suzbijanju svih oblika nelegalnog poslovanja, a aktivnosti će biti intenzivirane u špicu ljetnje sezone, ocijenili su njihovi predstavnici.

Tema radnog sastanka predsjednika Opštine, Stevana Katića i direktorice UIP-a, Ane Vujošević, bile su aktivnosti u toku ljetnje turističke sezone, odnosno pojačan inspekcijski nadzor, identifikacija problema i sagladavanje načina za zajedničko djelovanje opštinskih službi i inspekcija u nadležnosti Uprave.

Katić je, kako je saopšteno iz Opštine, ocijenio veoma značajnim što je sastanak održan u susret špicu ljetnje sezone, posebno imajući u vidu da u Herceg Novom u predsezoni boravi skoro tri puta više gostiju nego prošle godine, što se smatra pokazateljem da će ovogodišnja sezona biti rekordna.

Prema njegovim riječima, UIP i opštinske službe, prije svega Služba za inspekcijske poslove i Komunalna policija, imaće redovnu komunikaciju i zajednički djelovati u svim oblastima koje su u njihovoj nadležnosti.

„Dogovorili smo da se saradnja u narednom periodu intenzivira i da UIP delegira svog predstavnika koji će se uključiti u rad opštinskog Koordinacionog tijela za pripremu i praćenje ljetnje sezone, kao što je to bilo prošle godine“, kazao je Katić.

Vujošević je naglasila tradicionalno dobru saradnju inspekcija koje su u nadležnosti Uprave i opštinskih službi.

Ona je ocijenila da je uključivanje predstavnika Uprave u opštinsko Koordinaciono tijelo dobar korak, jer doprinosi boljoj koordinaciji i komunikaciji između lokalne uprave i državnih inspekcijskih službi.

„Ove godine, kao i prethodnih, fokus će biti na suzbijanju svih vidova nelegalnog poslovanja, bilo da se radi o suzbijanju sive ekonomije, radu bez odobrenja, neprijavljenim radnicima, svim oblicima nelegalnih prodaja, ili drugim djelatnostima koje su u nadležnosti kontrole Uprave“, kazala je Vujošević.

Ona je podsjetila da su tokom maja počele pojačane kontrole gradilišta, koje će trajati i tokom juna.

Vujošević je najavila da će pojačani nadzor tokom jula i avgusta podrazumijevati prisustvo inspektora Uprave na teritoriji Opštine Herceg Novi, koji će u koordinaciji sa opštinskim inspekcijama sprovoditi akcijske aktivnosti kako bi osigurali poštovanje zakona i radili na suzbijanju svih vidova nelegalnog poslovanja.

