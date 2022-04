Indeksi blago pali drugi dan zaredom

Njujork, London, (MINA-BUSINESS) – Na Wall Streetu su u srijedu cijene dionica pale drugi dan zaredom, najviše u tehnološkom sektoru, jer je sve jasnije da će američka centralna banka agresivnije podizati kamatne stope nego što se na tržištu očekivalo.

Dow Jones oslabio je 144 boda ili 0,42 odsto, na 34.496 bodova, dok je S&P 500 skliznuo 0,97 odsto, na 4.481 poen, a Nasdaq indeks 2,22 odsto, na 13.888 bodova.

I u srijedu je, kao i dan prije, pod najvećim pritiskom bio tehnološki sektor, pa su cijene dionica kompanija, kao što su Tesla, Apple i Amazon.com, pale između dva i pet odsto, prenosi Hina.

Tim dionicama s velikom tržišnom vrijednošću ne odgovara okruženje s višim kamatama, pa su pod pritiskom kada rastu prinosi na obveznice.

I dok su dionice kompanija koje nude rast u budućnosti pod pritiskom, ulagači se okreću dionicama kompanija sa stabilnim profitom. Stoga su porasli uslužni, zdravstveni i potrošački sektor.

Preusmjeravanje ulagača iz jednih sektora u druge posljedica je rasta prinosa i kamata jer se očekuje agresivno zaoštravanje monetarne politike kako bi se suzbila inflacija, koja se posljednjih mjeseci u Sjedinjenim Američkim Državama (SAD) kreće na najvišim nivoima u 40 godina.

U martu su Federalne rezerve (Fed) povećale ključne kamatne stope po prvi put od 2018. godine, 0,25 postotnih bodova, a već u maju vjerovatno će ih povećati daljih 0,5 postotnih bodova.

Objavljeni zapisnik s nedavne sjednice Feda pokazao je da su čelnici centralne banke razmatrali i veće povećanje kamata od uobičajenih 0,25 postotnih bodova. Stoga bi mogla zaređati značajnija povećanja na sjednicama Feda narednih mjeseci.

Uz to, zapisnik je pokazao da je na sjednici postignut načelni dogovor da bi se Fedovi bilansi, koji su u borbi s koronakrizom povećani nekoliko hiljada milijardi USD, trebalo smanjivati 95 milijardi USD mjesečno.

Sve to pokazuje da je Fed spreman za agresivniji napad na inflaciju nego što se očekivalo, a zaoštravanje monetarne politike moglo bi znatno usporiti rast najveće svjetske ekonomije, pa čak, plaše se ulagači, izazvati recesiju.

„Fed je odlučan da suzbije inflaciju, a mi se samo možemo nadati da će se privreda prizemljiti mekano, a ne tvrdo, što bi nas odvelo u recesiju”, kazao je strateg u firmi Ingalls & Snyder, Tim Ghriskey.

Ulagači su u defanzivi i zbog rata u Ukrajini i novih sankcija Zapada protiv Rusije zbog optužbi za ratni zločin.

I na evropskim berzama cijene dionica su pale. Londonski FTSE indeks oslabio je 0,34 odsto, na 7.587 bodova, dok je frankfurtski DAX skliznuo 1,89 odsto, na 14.151 poen, a pariski CAC 2,21 odsto, na 6.498 bodova.

