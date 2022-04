Građani najmanje zadovoljni uslugama telekomunikacionih provajdera i supermarketima

Bijelo Polje, (MINA-BUSINESS) – Višemjesečno istraživanje koje je sprovela nevladina organizacija Multimedijal Montenegro (MMNE) u Bijelom Polju na uzorku od 200 ispitanika pokazalo je da preko 55 odsto bjelopoljaca nije upoznato sa potrošačkim pravima, a najmanje su zadovoljni uslugama telekomunikacionih provajdera i supermarketima.

Istraživanje je sprovedeno u sklopu projekta Vodič za zaštitu prava potrošača u Bijelom Polju, koji finansira Ministarstvo ekonomskog razvoja, a sprovodi ga MMNE.

Predsjednik NVO Multimedijal Montenegro, Željko Đukić, kazao je da nijesu iznenađeni rezultatima ankete, s obzirom na to da se nije dovoljno radilo na informisanju građana i njihovoj edukaciji u prethodnom periodu.

On je rekao da se nada da će kampanja koju je pokrenula NVO MMNE i kampanje koju realizuje Uprava za inspekcijske poslove sa više partnera promijeniti situaciju na bolje.

“Skoro tri mjeseca smo radili na sprovođenju istraživanja na teritoriji opštine Bijelo Polje, koristili smo metodu zatvorenog upitnika sa 26 pitanja na uzorku od 200 ispitanika”, rekao je Đukić.

Prema njegovim riječima, cilj istraživanja je bio da saznamo koliko su građani upoznati sa svojim pravima, koliko ih koriste i sa kojim su to uslugama i trgovačkim objektima najmanje zadovoljni.

“Moram istaći da su rezultati katastrofalni i da je ovo pokazatelj da se mora udruženo i sistematski raditi na edukaciji građana i uspostavljanju dugoročnih servisa koji će obezbijediti građanima na lokalnom nivou da ostvare svoja potrošačka prava kako bi se smanjile zloupotrebe zbog nedovoljne informisanosti i nepoznavanja zakonske regulative”, naveo je Đukić.

Istraživanje je, kako je kazao, pokazalo da 55 odsto ispitanika nije upoznato sa svojim potrošačkim pravima, preko 50 odsto ispitanika smatra da su ugovori koje potpisuju sa kompanijama i korporacijama nedovoljno jasno i nedvosmisleno napisani, a 55 odsto ispitanika ne čita do kraja ugovore koje potpisuje.

“Čak 76 odsto ispitanika smatra da ako se prekine isporuka struje ili interneta duže od tri sata, da je potrebno smanjiti račun za taj mjesec. Preko interneta proizvode poručuje 56 odsto ispitanika od čega je 44 odsto odjela, a 27 odsto ispitanika da je najveći problem predugo čekanje na isporuku, dok čak 46 odsto ispitanih nije uspjelo da zamijeni proizvod jer nije ispunio njihova očekivanja”, precizirao je Đukić.

Na pitanje sa čijim uslugama su najmanje zadovoljni ispitanici su odgovorili sa supermarketima 25 odsto, osiguranjem 12 odsto, Elektroprivedom (EPCG) 11 odsto, telekomunikacijama 34 odsto i bankama 18 odsto.

Đukić je dodao da su rezultati kompletnog istraživanja dostupni na projektnom sajtu www.pravapotrosaca.me i sajtu organizacije www.mmne.me.

