Godišnju prijavu poreza na dohodak dostaviti do kraja aprila

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Uprava prihoda i carina (UPC) podsjetila je poreske obveznike da rok za podnošenje godišnje prijave poreza na dohodak građana (GPPFL) za prošlu godinu ističe 30. aprila.

„Blagovremeno podnijetim će se smatrati i prijave dostavljene zaključno sa 3. majom“, navodi se u saopštenju UPC.

Poresku prijavu dužni su da podnesu poreski obveznici – građani, koji su u prošloj godini ostvarili dohodak od samostalne djelatnosti, koja predstavlja osnovnu djelatnost poreskog obveznika, osim za prihode koji se paušalno oporezuju.

Prijavu su dužni da podnesu i građani koji su u prošloj godini ostvarili dohodak od imovine, kapitalnih dobitaka, prihoda od sportske djelatnosti i autorskih i srodnih prava, patenta, žiga i samostalnih stručnjaka u kulturi, inostranstva, kao i po osnovu ličnih primanja ostvarenih kod dva ili više poslodavaca, odnosno isplatilaca primanja, a čiji je ukupan mjesečni bruto iznos iznos iznad 720 EUR.

„Imajući u vidu da su izmjene i dopune Zakona o porezu na dohodak lica, koje predviđaju izmjenu stope poreza na dohodak u odnosu na prethodni propis, u primjeni od 1. januara ove godine, pri utvrđivanju oporezivog dohotka za poreski period kalendarske prošle godine, te obračuna i plaćanja poreske obaveze po tom osnovu, primjenjuje se propis koji je bio na snazi u periodu nastanka obaveze, što podrazumijeva da se porez na dohodak fizičkih lica za prošlu godinu plaća po stopi od devet odsto“, objasnili su iz UPC.

Iz UPC su podsjetili da fizička lica koja obavljaju samostalnu djelatnost – preduzetnici po stvarnom dohotku i fizička lica koja su PDV obveznici, imaju mogućnost elektronskog slanja godišnje prijave poreza na dohodak fizičkih lica (GPPFL), uz posjedovanje digitalnog sertifikata.

„Podnošenje GPPFL-a vrši se preko kartice za IOPPD, birajući opciju Upravljanje dokumentima, zatim opciju Novi dokument i vrstu prijave GPPFL“, dodali su iz UPC.

Preduzetnici koji se oporezuju po stvarnom dohotku dužni da uz prijavu da dostave i bilanse stanja i uspjeha.

Navedeni dokumenti mogu se podnijeti putem desktop aplikacije Finansijski iskazi, koja je dostupna na portalu UPC.

„U tom slučaju, poreski obveznici, koji ne posjeduju digitalni sertifikat, nakon slanja bilansa stanja i uspjeha na portal UPC, dužni su da iste odštampaju, potpišu i ovjere, te da ih u originalu dostave kao prilog godišnjoj prijavi nadležnoj područnoj jedinici, dok poreski obveznici koji posjeduju digitalne sertifikate potpisivanje dokumenata vrše elektronskim putem“, rekli su iz UPC.

