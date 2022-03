Fed podigao kamatnu stopu

Vašington, (MINA-BUSINESS) – Američka centralna banka, Federalne rezerve (Fed) podigle su svoju referentnu kamatnu stopu kako bi se suočile s najvećom inflacijom u posljednjih 40 godina i izgledima da se ona pogorša zbog ruske invazije na Ukrajinu.

Fed je odlučio podići kratkoročnu kamatnu stopu 0,25 postotnih bodova tako da će ona biti između 0,25 i 0,5 odsto, a odluku je Odbor za monetarnu politiku donio gotovo jednoglasno.

Federalne rezerve saopštile su da su ekonomska aktivnost i zaposlenost nastavili jačati od posljednjeg sastanka 25. i 26. januara. No, banka je istaknula da inflacija ostaje visoka uz neravnomjernu ponudu i potražnju.

Monetarna institucija za ovu godinu predviđa inflaciju od 4,33 odsto, što je gotovo dvostruko više nego što je bila prognozirano krajem januara.

Nakon dvodnevnog sastanka, Fed-ov odbor za monetarnu politiku istaknuo je rizike koje predstavljaju ruska vojna invazija na Ukrajinu i sankcije.

“Kratkoročno, invazija i povezani događaji mogli bi staviti dodatni pritisak na rastuću inflaciju i negativno uticati na ekonomsku aktivnost”, navodi se u saopštenju.

Zvaničnici banke predviđaju dodatno povećanje kamatnih stopa ove godine, te manji porast bruto domaćeg proizvoda za ovu godinu nego što je prethodno bilo predviđeno, očekujući da će iznositi 2,8 odsto umjesto četiri odsto koliko je ranije bilo predviđeno.

U martu 2020, Fed je gotovo spustio svoju kamatnu stopu na nulu kako bi podržao privredu koja se tada suočila sa širenjem koronavirusa.

Međutim, u posljednjih godinu, američku ekonomiju pogodio je talas rasta cijena.

Predsjednik Fed-a Jerome Powell rekao je da će institucija učiniti sve što može da obuzda inflaciju, a da istovremeno ne blokira ekonomski razvoj.

Tržišta očekuju da će ove godine kamatne stope biti podignute sedam puta, čime bi se referentna kamatna stopa podigla na oko 1,75 odsto.

Fed je posljednji put povisio kamatne stope u decembru 2018. godine, usred trgovinskog rata s Kinom. Tu odluku oštro je kritikovao tadašnji predsjednik Donald Trump.

