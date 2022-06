ESPO pozdravlja crnogorske luke u svojstvu posmatrača

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Pomorske vlasti koje upravljaju lukama Crne Gore pristupaju Evropskoj organizaciji morskih luka (European Seaports organization) /ESPO/ kao posmatrač, odlučeno je na sjednici Generalne skupštine tog tijela u Valensiji.

Predsjedavajuća ESPO-a, Analena Makila, kazala je da joj je veliko zadovoljstvo što danas može da poželi dobrodošlicu crnogorskim lukama kao posmatraču u ESPO-u.

“Sa novim članstvom posmatrača zatvaramo kariku koja nedostaje u našoj ESPO mreži luka. Crna Gora se priprema za pristupanje Evropskoj uniji. Srećni smo što njene luke već možemo smatrati dijelom ESPO mreže. Radujemo se dobroj saradnji i rado ćemo pomoći crnogorskoj pomorskoj administraciji u njihovoj pripremi za članstvo u Evropskoj uniji”, rekla je Makila na sjednici održanoj u srijedu.

Generalna direktorica Direktorata za pomorski saobraćaj i unutrašnju plovidbu u Ministarstvu kapitalnih investicija, Tanja Janović, rekla je da im je, imajući u vidu dugu crnogorsku pomorsku tradiciju i nesumnjivo povoljan geografski položaj naših luka u Sredozemnom moru, bila namjera da se pridruže toj organizaciji i na taj način postanu zemlja posmatrač, kako to sadašnji status zahtijeva.

“Kako je ESPO prepoznat kao glavna veza između evropskih morskih lučkih vlasti i evropskih institucija, smatramo da bi naša saradnja u ovoj oblasti mogla dragocjeno doprinijeti harmonizaciji standarda u procesu crnogorskog puta ka pristupanju Evropskoj uniji. Veliko je zadovoljstvo prisustvovati i uzeti učešća na ovom značajnom događaju, kazala je Janović.

Generalna sekretarka ESPO-a, Izabel Rikbost, rekla je da se zaista raduje zajedničkom radu sa lukama Crne Gore.

“Takođe, nestrpljiva sam da upoznam luke u Crnoj Gori koje igraju nesumnjivo važnu ulogu u ekonomiji zemlje kao glavne kapije za njenu trgovinu, a koje su važni igrači za turizam u cijelom regionu. Više ste nego dobrodošli u ESPO”, dodala je Rikbost.

