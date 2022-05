Edukativne radionice u Podgorici

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Besplatne edukativne radionice za mlade nastavljaju da se realizuju u više od 15 crnogorskih gradova, u sklopu najvećeg evropskog programa podrške društvenom preduzetništvu mladih, Nagrada za društvene promjene /Social Impact Award/.

“U okviru ovih aktivnosti, učesnici će imati priliku da se informišu o konceptu društvenog preduzetništva i dobiju smjernice kako da kreiraju ideju”, navodi se u saopštenju SIA programa.

Naredne tri radionice namijenjene su svim mladim ljudima u centralnoj regiji, a biće realizovane u Podgorici u periodu od 10. do 12. maja.

Zainteresovani se mogu jednostavno prijaviti putem linka https://bit.ly/3KPGfWe, gdje mogu pronaći sve neophodne informacije.

“Koristimo priliku da se zahvalimo univerzitetima Crne Gore, Donja Gorica i Mediteran na podršci i pomoći prilikom organizacije ovih događaja. Tri pobjednička tima očekuje i početni kapital za realizaciju ideje u iznosu od 1,5 hiljada EUR, mentorska podrška, kao i prilika da stečena znanja i vještine predstave na internacionalnom SIA Samitu, koji se ove godine održava u Beču”, dodaje se u saopštenju.

Svoju ideju zainteresovani, pojedinačno ili u timu, mogu prijaviti do 31. maja kroz popunjavanje jednostavne aplikacione forme na SIA veb sajtu (https://sia.click/me).

SIA program pokrenuli su 2009. godine Impact Hub i Univerzitet za biznis i ekonomiju u Beču, u partnerstvu sa Erste Fondacijom. U Crnoj Gori ove godine program sprovodi NVO Centar za omladinsku edukaciju, uz generalno pokroviteljstvo Erste banke, Ministarstva ekonomskog razvoja, Investiciono-razvojnog fonda, kompanije Kodio i Glavnog grada Podgorica.

Pored generalnih pokrovitelja, partneri programa su i kompanije Coca-Cola HBC Crna Gora i Crnogorski Telekom, zatim udruženja Privredna komora (PKCG) i ICT Cortex, a podršku programu pružaju i Univerzitet Crne Gore, Univerzitet Donja Gorica, Univerzitet Mediteran, Neregelia, hotel Hilton Podgorica i The Chedy Luštica Bay.

