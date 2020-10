Dolar ojačao prema korpi valuta

London, (MINA-BUSINESS) – Dolar je ove sedmice ojačao prema korpi valuta, nakon što je prethodne dvije pao, jer ulagači nijesu skloni riziku zbog nepopustljivog širenja koronavirusa i zabrinutosti za globalni ekonomski oporavak.

Dolarov indeks, koji pokazuje kretanje američke u odnosu na ostalih šest najvažnijih svjetskih valuta, porastao je 0,7 odsto na 93,7 bodova.

Pritom je kurs dolara prema japanskoj valuti oslabio 0,2 odsto na 105,4 jena (JPY), prenosi SEEbiz.

Američka valuta ojačala je u odnosu na evropsku, pa je cijena eura pala 0,85 odsto na 1,1720 USD.

Američka valuta je ojačala jer se smatra sigurnijim utočištem za kapital u nesigurna vremena, a ulagači se klone rizičnijih investicija zbog drugog talasa širenja koronavirusa.

Mnoge evropske zemlje bilježe rekordan rast broja novozaraženih, pa ponovo uvode strožije mjere, u cilju zaustavljanja širenja koronavirusa.

Rekordan skok novih slučajeva bilježi i američki srednji zapad, pa tržišta strahuju da bi novi talas zatvaranja mogao zakočiti globalni oporavak.

„Borba protiv korone nije sprint već maraton i to postaje sve jasnije i na valutnim tržištima. Pobjednici će biti one ekonomije i njihove valute koji najbolje prevladavaju ekonomske izazove povezane s pandemijom. Do tada, razmatranje rizika biće dominantna tema na valutnim tržištima”, napisala je analitičarka u Commerzbanku, Esther Reichelt, u bilješci klijentima.

Investitori su oprezni i zbog toga što je sve manje nade da će se američki Kongres i Bijela kuća dogovoriti o dodatnim podsticajnim fiskalnim mjerama prije predsjedničkih izbora početkom novembra.

Američki predsjednik, Donald Trump, poručio je da je spreman da poveća podsticaje, pa bi predlog Bijele kuće o paketu fiskalne pomoći ekonomiji u borbi protiv koronakrize mogao biti veći od 1,8 biliona USD.

No, čini se da tome nijesu skloni republikanski predstavnici u Senatu, ali i da će demokrate u Predstavničkom domu insistirati na svom predlogu vrijednom 2,2 biliona USD.

A poticaji su potrebni jer niz posljednjih podataka pokazuje da je oporavak najveće svjetske ekonomije izgubio na zamahu.

I dok je dolar ojačao, euro je oslabio, što je posljedica neizvjesnosti u vezi pregovora između Evropske unije i Velike Britanije o trgovinskim odnosima nakon Brexita.