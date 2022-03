Dogovorene nove avio linije iz Bugarske

Podgorica, (MINA) – Premijer Zdravko Krivokapić saopštio je da je na sastanku sa bugarskim kolegom Kirilom Petkovom dogovoreno pokretanje novih avio linija između Sofije i Podgorice i Varne i Tivta.

Krivokapić je na Tviteru /Twitter/ naveo da je dogovoreno i unapređenje saradnje u oblasti ekonomije i turizma.

“Na sastanku sa bugarskim premijerom Kirilom Petkovom dogovorili smo pokretanje novih avio linija Sofija – Podgorica i Varna – Tivat, kao i unapređenje saradnje u oblasti ekonomije i turizma”, napisao je Krivokapić.

Kako je naveo, dogovorili su se i da uskoro potpišu Sporazum o sprečavanju pranja novca.

“Posjeta Bugarskoj otvorila je priliku za pronalaženje novog tržišta prehrambenih proizvoda koje bismo uvozili. Pozvao sam kolegu Petkova da posjeti Crnu Goru”, dodao je Krivokapić.

