Dobar odnos prema investitorima da bude prioritet svake vlade

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Jasno je da su određene odluke Vlade Zdravka Krivokapića izazvale velike probleme, zatvaranje preduzeća ili dovele do smanjenja aktivnosti investitora, ocijenio je ekonomski analitičar, Mirza Mulešković.

On je Pobjedi kazao da dobar odnos prema investitorima mora da bude prioritet svake vlade i svih aktera crnogorskog društva jer je Crna Gora, kao mala i otvorena ekonomija, veoma zavisna od direktnih stranih investicija i bilo koje ekonomske komunikacije sa međunarodnim partnerima.

“Zbog toga država mora uz dijalog sa investitorima doći do rješenja koja će biti u obostranom interesu”, ocijenio je Mulešković, koji kaže da je teško dati ocjenu odnosa Krivokapićeve vlade prema investitorima.

Investitori sa kojima je Pobjeda razgovarala nijesu željeli zvanično da govore o problemima sa kojima su se susretali tokom mandata Krivokapićeve vlade. Nezvanično kažu da su teško ili nikako stupali u kontakt sa bivšim premijerom i ministrima, te da nijesu bili spremni da ih saslušaju.

Pobjeda piše da zakupac Svetog Stefana Adriatic properties nije mogao da ostvari prava zagarantovana ugovorom, a bivša vlada oglušila se na upade, uznemiravanja, pa i oštećenja luksuznog rizorta. Zbog toga je Aman zatvoren prošle godine, dok je protiv države pokrenuta arbitraža pred sudom u Londonu, vrijedna 100 miliona EUR.

Prema nezvaničnim informacijama Pobjede, tužbu protiv države pokrenuo je i američki biznismen Nil Emilfarb, predsjednik Stratex grupe, kojem je Krivokapićeva vlada prošle godine ukinula pravo na korišćenje Luke Budva. Emilfarb je tada komentarisao da je odluka Vlade nepromišljena i bez pravnog osnova.

Na pitanje koliko ovakvi sporovi utiču na reputaciju države i jesu li prijetnja stabilnosti javnih finansija, Mulešković je odgovorio da oni ne mogu donijeti nikakve benefite ni za jednu državu.

“Ovakvi postupci mogu donijeti isključivo negativne efekte, kako lošu reputaciju, tako i neplanirane troškove koje plaća država. Jasno je da bilo koja presuda, bilo pozitivna ili negativna za Crnu Goru, ne šalje lijepu poruku ostalim investitorima”, rekao je Mulešković.

To, kako je naveo, treba da nas upozori da prilikom svih investicija država mora na transparentan način da definiše sva prava i obaveze i da se obje strane pridržavaju istih kako ne bi dolazili u ovakve situacije.

“Sama činjenica da ovakvi postupci odbijaju buduće investitore opominje nas da moramo pažljivije voditi politiku upravljanja privlačenja stranih investicija. Crna Gora je bila i biće veoma atraktivna za sve strane investitore, te treba dodatno uložiti napor kako bismo izbjegavali ove negativne konotacije”, smatra Mulešković.

On je kazao da je u ovom trenutku najbitnije obezbijediti političku stabilnost.

“Jasno je da je neophodno da svi akteri u društvu dodatno rade da se pokrene proces pristupanja EU i da u narednom periodu izbjegnemo negativne izvještaje o Crnoj Gori jer oni predstavljaju glavne izvore informisanja kvalitetnim stranim investitorima”, rekao je Mulešković i dodao da investitori traže stabilan zakonodavni okvir.

