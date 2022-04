Dionica Smokovac-Mateševo do jula

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Konsultant koji obavlja nadzor nad izgradnjom prioritetne dionice autoputa, Smokovac-Mateševo, naveo je u januarskom izvještaju Vladi da je vrlo vjerovatno da će radovi biti završeni u maju – julu ove godine, saopšteno je iz Akcije za socijalnu pravdu (ASP).

„Vrlo je vjerovatno da će radovi na prioritetnoj dionici auto-puta Smokovac-Mateševo biti završeni u maju – julu ove godine, procijenio je početkom godine konsultant projekta, koji obavlja nadzor nad izgradnjom dionice, odnosno francusko-italijanski konzorcijum Ingerop Conseil & Ingenierie-Geodata Engineering S.p.A“, naveli su iz ASP-a.

Predstavnica ASP-a, Ines Mrdović, kazala je da je konsultant, u januarskom izvještaju Vladi, naveo da su tokom prvog mjeseca ove godine aktivnosti na projektu bile zanemarljive, odnosno samo 0,05 odsto.

„Određeni broj članova rukovodećeg osoblja vratio se u Kinu u decembru prošle i januaru ove godine, zbog kineske Nove godine. Smanjene su aktivnosti na gradilištu kako se projekat u velikoj mjeri bliži završetku“, naveo je konsultant u izvještaju.

ASP je, prema riječima Mrdović, imao uvid u izvještaj konsultanta, koji je datiran na kraj februara ove godine.

Kako je kazala, glavni izvođač radova na dionici autoputa je kineska China Road and Bridge Corporation (CRBC), koja je dobar dio radova povjerila domaćoj operativi, a najviše podgoričkom Bemaxu, dok je do sada ukupno kašnjenje završetka posla nevjerovatnih tri godine.

„Konsultant procjenjuje da se, osim pojave koronavirusa, svi glavni uzroci kašnjenja mogu pripisati načinu rada glavnog izvođača radova, odnosno kineske kompanije“, dodala je Mrdović.

Među tim razlozima su spora izrada Glavnog projekta i njegove izmjene nakon dobijenog odobrenja. Ukupni period projektovanja trajao je 26 mjeseci, iako je planirano da traje samo deset mjeseci, pa je samo po osnovu projektovanja kašnjenje punih 16 mjeseci.

„Kao razlozi za ogromno kašnjenje navode se i prolongirana mobilizacija od CRBC-a, izvođenje radova suprotno odobrenom Glavnom projektu, kašnjenje u obezbjeđenju dovoljne količine agregata, kasno uspostavljanje dovoljnog broja fabrika betona, kasna mobilizacija osoblja i opreme za elektro-mašinske radove, prvenstveno za tunele“, rekla je Mrdović.

Pored toga, kako je dodala, kašnjenju su doprinijele i naknadne izmjene već odobrenih dijelova Glavnog projekta, korona epidemija, ali i kašnjenje završetka odvojenog ugovora o trajnom napajanju električnom energijom auto-puta, koji sprovodi Monteput.

„U dijelu važnih pitanja, konsultant preporučuje da se priključni put Mateševo, od petlje Mateševo do puta Mateševo Kolašin, od 1,4 kilometara, izgradi što prije, kako bi mogao da se obavlja budući saobraćaj sa auto-puta i kako bi se postojeći put preko mosta preko rijeke Drcke i do naselja Mateševo oslobodio budućeg saobraćaja sa auto-puta“, saopštila je Mrdović.

Kao važno pitanje konsultant navodi i nadogradnju puta Mateševo-Kolašin, te konstatuje da su izvedena određena ispitivanja, ali da nije poznato kada će stvarno biti izvedeni predmetni radovi.

Mrdović podsjeća da se prioritetna dionica auto-puta finansira iz dolarski uzetog kredita kineske Exim banke, čiji je trošak do kraja januara ove godine već dostigao cifru od 109,5 miliona EUR, a da su do sada plaćene samo dvije glavnice, a dionica auto-puta još nije završena.

