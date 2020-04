Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Digitalna kriptovaluta bolji je odgovor na visokoneizvjestan dolazeći karakter budućnosti koji može biti apokaliptičan po ordinarni novac, ocijenio je ekonomski analitičar Vasilije Kostić objašnjavajući trenutni rast vrijednosti dolara i bitkoina.

On je kazao da je nezahvalno prognozirati kretanje vrijednosti valuta, jer je to “pitanje od milion dolara”, ali i dodao da nakon pandemije ne očekuje dominaciju ni jedne valute, piše Pobjeda.

„Rast rezervne svjetske valute, dolara, u stvari je manifestacija većeg povjerenja investitora u snagu i sposobnost američke ekonomije, u odnosu na druge, da se izbori sa do sada neviđenom prijetnjom u modernoj istoriji čovječanstva“, rekao je Kostić.

On je dodao da u situacijama poput ove, bez presedana i kada ne postoji prethodno iskustvoi nema obrasca za ugledanje koji bi makar pružio bilo kakav nagovještaj o vremenu trajanja, okončanju, razmjerama gubitaka i mogućim posljedicama nastale situacije, dominira strah i neizvjesnost.

„Kada su na sceni ta dva činioca onda se po svaku cijenu primarno traži sigurnost, odnosno oni koji su u stanju da je pruže. Percepcija je jasna: ko ipak to najbolje može ili ko to zaista može bolje od američke ekonomije. To je osnovni razlog što dolar raste. I kako kriza bude odmicala imaće sve više šansi da tako bude i dalje“, naveo je Kostić.

On je saopštio da percepcija rasta kriptovalute bitkoina ima pomalo perverzan karakter a ogleda se u tome da što je ovovremeno i ordinarno sa mnogo većom vjerovatnoćom da će izgubiti na vrijednosti, jer je usred nečega što je vaniskustveno i vanvremensko – nepoznato našem ekonomskom i drugom iskutstvu.

„Od takvih stvari bitkoin čuva naše bogatstvo, jer je i on futuristički i neovovremenski. Zato se bježi i ulaže u bitkoin, jer je digitalna kriptovaluta bolji odgovor na visoko-neizvjestan dolazeći karakter budućnosti koji može biti apokaliptičan po ordinarni novac“, rekao je Kostić.

On smatra da oni koji se bave prognozama i kreiraju izuzetno složene matematičke modele na osnovu kojih pokušavaju makar kratkoročno predvidjeti kretanje valuta, znaju koliko je pretenciozno davati bilo kakve projekcije i da one nijesu ništa više od pukog nagađanja, odnosno slučajnog pogađanja.

„Ono što bi mogao biti orijentir u očekivanju budućeg kretanja valuta jeste to: koji odnos će izvjesnost i neizvjesnost imati u budućnosti pojedinih zemalja, odnosno njihovih ekonomija? Realno bi bilo za očekivati da s protokom vremana raste vrijednost valuta zemalja sa boljim odgovorom na krizu – sa većim stepenom izvjesnosti u pozitivan ishod suočavanja sa krizom izazvanom koronavirusom“, saopštio je Kostić.

On je dodao da to miže zavisiti od nebrojeno mnogo činilaca, što govori u prilog relativnosti svakog predviđanja.