Danas isplata vaučera registrovanim poljoprivrednim proizvođačima

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Isplata vaučera od 200 EUR svim registrovanim poljoprivrednim proizvođačima počeće danas, saopšteno je iz Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede.

Iz Ministarstva su naveli da će biti pušteno preko 16 hiljada vaučera.

Ministarstvo će vaučere pojedincima isplatiti preko jedinstvenog matičnog broja u Crnogorskoj komercijalnoj banci (CKB) u Baru, Beranama, Bijelom Polju, Budvu, na Cetinju, u Danilovgradu, Herceg Novom, Kolašinu, Kotoru, Mojkovcu, Nikšiću, Pljevljima, Podgorici, gradskoj opštini Golubovci, Rožajama, Tivtu, Ulcinju i na Žabljaku.

Kako je saopšteno, isplata podrške će se obaviti i preko Prve banke u Andrijevici, Plavu, Gusinju, Plužinama, Petnjici, Šavniku i Tuzima.

Preduzećima će sredstva biti uplaćena preko žiro-računa.

“Ministarstvo će isplatiti sredstva podrške poljoprivrednim proizvođačima kroz vaučere u iznosu od 200 EUR, na koja imaju pravo nosioci poljoprivrednih gazdinstava koja su upisana u Registar poljoprivrednih gazdinstava”, navodi se u saopštenju.

Iz Ministarstva su kazali da je mjera kreirana sa namjerom da se registrovanim poljoprivrednim proizvođačima omogući jednokratna podrška, radi obezbjeđenja dijela neophodnih sredstava za poljoprivrednu proizvodnju.

