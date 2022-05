Damjanović: Trenutne tekuće budžetske rezerve 5,7 miliona EUR

Podgorica, (MINA) – Trenutne tekuće budžetske rezerve iznose 5,7 miliona EUR, kada se u to uračunaju obaveze koje su plaćene i one koje će se morati platiti, uključijući Kreditno-garantni fond, kazao je ministar finansija Aleksandar Damjanović.

“Od tog novca ćemo vjerovatno morati da platimo četiri miliona za put Meljine-Petijevići, a to će možda biti posao za nadležne organe. Vidjećemo”, rekao je Damjanović odgovarajući na pitanja poslanika u Skupštini, prenose Vijesti.

Damjanović je na jučerašnjem Odboru za ekonomiju kazao da prethodno Ministarstvo, u mnogo većoj mjeri od planirane, trošilo tekuću budžetsku rezervu od 67 miliona EUR.

On je rekao da su, nakon upita, sve potrošačke jedinice ukazale potrebu za dodatnim novcem u odnosu na projekcije prethodnog Ministarstva.

Skupština danas raspravlja o izmjenama i dopuna Zakona o budžetu Crne Gore za ovu godinu, odnosno tehničkom rebalansu.

