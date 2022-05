Podgorica, Jerevan, (MINA-BUSINESS) – Crna Gora i Jermenija imaju prostora za unapređenje ekonomske saradnje, a turizam i informacione tehnologije su sektori sa najvećim potencijalom, ocijenili su predsjednici tih država Milo Đukanović i Vahagn Khachaturyan.

Đukanović, kojeg je Khachaturyan uz najviše vojne i državne počasti dočekao ispred predsjedničke palate, kazao je da je ovo prva posjeta predsjednika Crne Gore Jermeniji od obnove nezavisnosti, napominjući da i pored toga postoji veoma duga i bogata tradicija međudržavnih odnosa i prijateljstva.

„Realno najizdašniji resurs za unapređenje saradnje je ekonomija. Drago mi je da smo imali prilike da tokom ova dva dana budemo stalno u društvu i ministra ekonomije vaše zemlje. Računam da ćemo u bliskoj budućnosti imati i uzvratne posjete zvaničnika Jermenije Crnoj Gori i da će to biti već prilika da krenemo u razradu mogućnosti za dalje unapređenje međudržavne saradnje“, naveo je Đukanpvić.

Đukanović je, kako je saopšteno iz njegove Služba za informisanje, dodao da je ova posjeta bila i prilika da prezentuje ono što su dometi ekonomskog i demokratskog razvoja Crne Gore tokom posljednjih 15-ak godina od obnove nezavisnosti.

„Crna Gora se intenzivno ekonomski i demokratski razvija i vrlo odlučno ide ka svom cilju, a to je usvajanje evropskog sistema vrijednosti i obezbjeđivanje pozicije članice Evropske unije (EU). Vjerujem da je to realno ostvarljiv cilj u doglednoj budućnosti i vjerujem da je to cilj koji će, ne samo našu zemlju, nego region Zapadnog Balkana, učiniti stabilnijim i prosperitetnijim“, smatra Đukanović.

Prema njegovim riječima, Crna Gora je država koja ima tradicionalne odnose sa Jermenijom, ali i država koja je, upravo osjećajući bliskost sa Južnim Kavkazom, u međuvremenu razvijala odnose i sa drugim državama – Azerbejdžanom i Gruzijom.

Khachaturyan je rekao da je sa Đukanovićem razgovarao o mogućnostima uzajamnih odnosa za dvije zemlje i praktičnim koracima koji se u tom pravcu mogu preduzeti.

„Uvjerili smo jedan drugog da smo spremni i posvećeni takvom djelovanju sa komentarima o uzajamnoj ekonomskoj saradnji i povećanju trgovinske razmjene, navodeći da su turizam i informacione tehnologije sektori sa najvećim potencijalom za saradnju. Izrazili smo spremnost da to podržimo na svaki mogući način“, kazao je Khachaturyan.

U tom kontekstu, kako je rekao, razgovarali su i o industriji, zdravlju, obnovljivim izvorima energije i saradnji u tim sektorima.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS