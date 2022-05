Cijene nafte pale zbog straha od usporavanja privrede

London, Njujork, (MINA-BUSINESS) – Cijene nafte pale su u četvrtak na međunarodnim tržištima zbog zabrinutosti da bi visoke cijene goriva mogle naštetiti ekonomskom rastu, dok su planirano ublažavanje mjera zaključavanja u Šangaju i procjene tješnjeg snabdjevanja ograničile gubitke.

Cijena barela je na londonskom tržištu za isporuke u julu pala u odnosu na prethodno zatvaranje 75 centi, na 108,36 USD. Barel je na američkom tržištu bio u minusu 1,42 USD na 108,17 USD, dok je u jutarnjoj trgovini potonuo na 105,13 USD.

Cijene su na oba tržišta prema ugovorima za isporuke u sljedećem mjesecu pale oko 2,5 odsto, prenosi Hina.

Snažni padovi na evropskim i azijskim berzama uslijedili su nakon najgoreg dana na Wall Streetu nakon sredine 2020. godine zbog oštrih upozorenja nekih od najvećih svjetskih trgovaca koji naglašavaju koliko ih pogađa jaka inflacija.

Međutim, nadolazeća mogućnost zabrane Evropske unije na uvoz ruske nafte podržala je cijene nafte.

U srijedu je Evropska komisija predstavila plan vrijedan 210 milijardi EUR kako bi prekinula oslanjanje Evrope na ruska fosilna goriva do 2027. i takođe ubrza prelaz na zelenu energiju.

Osim toga, zalihe sirove nafte u Sjedinjenim Američkim Državama (SAD) pale su prošle sedmice, a to se neočekivano smanjenje pripisuje povećanoj preradi rafinerija kao odgovoru na male zalihe naftnih proizvoda i gotovo rekordnom izvozu koji je američke cijene dizela i benzina vinuo na rekordne nivoe.

Korišćenje njihovih kapaciteta na istočnoj obali i na obali Meksičkog zaliva bila je iznad 95 odsto, pa su rafinerije radile blizu najviših mogućih radnih stopa.

U Kini investitori pažljivo prate planove za ublažavanje mjera protiv koronavirusa od 1. juna u najnaseljenijem gradu Šangaju, što bi moglo dovesti do oporavka potražnje za naftom najvećeg svjetskog uvoznika sirove nafte.

U odvojenom je izvještaju Organizacija zemalja-izvoznica nafte (OPEC) objavila da je cijena barela korpe nafte njenih članica u srijedu vrijedila 114,94 USD i pojeftinila 2,24 USD u odnosu na prethodni radni dan.

