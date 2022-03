Cetinje, (MINA-BUSINESS) – Cetinje i Crna Gora imaju ozbiljan investicioni potencijal, saopštio je gradonačelnik Prijestonice, Nikola Đurašković, i dodao da postoji prostor za konkretnu saradnju sa rumunskim privrednim sektorom i gradskom upravom Alba Julij.

Iz Prijestonice je saopšteno da je na sastanku Đuraškovića sa rumunskim ambasadorom, Matei-Viorel Ardeleanuom, zaključeno da istorijske veze Crne Gore i Rumunije dodatno obavezuju na saradnju dvije zemlje, ali i gradova.

Nakon što je prošle godine na Cetinju uspješno realizovana manifestacija Dani Rumunije u Crnoj Gori, rumunska ambasada u saradnji sa Prijestonicom i ove godine planira da pripremi sličan program.

“Želimo da vam čestitamo na imenovanju i iskažemo nadu da ćemo nastaviti uspješnu saradnju između Ambasade, Prijestonice i Alba Julije, grada pobratima, u cilju jačanja veza i razvoja važnih projekata koji će uticati na kvalitet života svih građana”, naveo je Ardeleanu.

Đurašković se zahvalio ambasadoru na dosadašnjoj saradnji sa institucijama u Prijestonici, ali i na podršci koju Rumunija pruža Crnoj Gori u procesu evroatlanskih integracija.

On je ambasadora upoznao sa aktivnostima nove lokalne administracije i planovima za njenu profesionalizaciju i modernizaciju, ali i za smanjenje stope nezaposlenosti.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS