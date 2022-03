CBCG posvećena usaglašavanju regulative sa standardima EU

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Centralna banka (CBCG) je u kontinuitetu posvećena pregovaračkom procesu, usaglašavanju regulative sa standardima Evropske unije (EU), te unapređenju kapaciteta, posebno u oblasti supervizije i sprečavanja pranja novca, saopštio je njen guverner Radoje Žugić.

Na sastanku Žugića sa šeficom Delegacije EU u Crnoj Gori, Oanom Kristinom Popom, ocijenjeno je da je njihova saradnja uspješna i kvalitetna.

Žugić je, kako je saopšteno iz CBCG, upoznao Popu sa najnovijim indikatorima poslovanja banaka u Crnoj Gori, ističući da je bankarski sektor, i nakon najvećeg talasa koronakrize, stabilan, likvidan i adekvatno kapitalizovan i da bilježi pozitivne trendove.

Popa je istakla potrebu dinamičnog oporavka crnogorske ekonomije nakon koronakrize, u čemu značajnu ulogu ima turistička djelatnost, kao i priliv stranih direktnih investicija.

„Za privlačenje stranih investitora od presudnog značaja je politička stabilnost“, kazala je Popa i dodala da Crna Gora, zbog aktuelnih geopolitičkih dešavanja ima priliku da ostvari brži napredak ka EU, ali da je za to od presudnog značaja da sama Crna Gora ubrza proces reformi iz svoje evropske agende.

Predstavnici CBCG su na sastanku uputili zahtjev Delegaciji EU da razmotri pružanje podrške inicijativi koja je pokrenuta prema EBA, a kojom se traži procjena usklađenosti funkcije nadzora u oblasti supervizije sa regulativom EU, kako bi se Crna Gora pridružila listi zemalja koje imaju postignutu kompatibilnost sa EU regulativom u oblasti bankarske supervizije već na nivou zemlje kandidata.

