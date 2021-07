Broj turista se svakim danom povećava

Budva, (MINA-BUSINESS) – U hotelima Hotelske grupe (HG) Budvanska rivijera broj gostiju se iz dana u dan povećava, a u toku juna popunjenost je bila 36 odsto u odnosu na 2019. godinu.

Kako su Pobjedi kazali iz ove kompanije, najave za jul su na nivou 40 odsto u odnosu na najuspješniju turističku godinu.

U hotelima Budvanske rivijere osim domaćih, borave gosti iz regiona: Srbije, Bosne i Hercegovine, Hrvatske, Sjeverne Makedonije, Slovenije, Albanije, zatim gosti iz Ukrajine, Kazahstana, Rusije, Bjelorusije, Litvanije kao i određeni broj gostiju iz Poljske, Njemačke, Francuske, Rumunije, Mađarske i drugih zemalja.

“Osjetan je porast broja gostiju iz dana u dan, ali i dalje smo oprezni u davanju komentara vezanih za uspješnost sezone. U svakom trenutku pratimo aktuelnu situaciju sa pandemijom korona virusa koja je pokazala svu svoju nepredvidljivost naročito u našoj djelatnosti”, kazali su iz Budvanske rivijere.

Oni sudodali da se i te kako osjeća nedostatak gostiju iz Evropske unije i Rusije u većem obimu.

“Pojedinačni dolasci nikako ne zadovoljavaju brojke koje smo imali u kompaniji tokom prethodnih godina. Generalni trend je da se stanje svakim danom mijenja, određeni hoteli su više traženi, a „last minute“ i onlajn rezervacije preovladavaju. Rizik otkaza rezervacije je i te kako prisutan u svakodnevnom poslovanju”, kazali su iz kompanije.

Oni su naveli da su cijene usluga ne samo u hotelskoj grupi Budvanska rivijera nego i kod većine hotelijera drastično smanjene u odnosu na period od 2019. i ranije.

“U tom smislu naša kompanija veoma je konkurentna”, rekli su iz kompanije.

HG Budvanska rivijera kao najveća u Crnoj Gori, 80 odsto punjenja kapaciteta do 2019. godine orijentisala je na tour operatore i turističke agencije i avio-prevoz, ali su od prošle godine u potpunosti zaokrenili način prodaje kapaciteta ka digitalnoj opciji i pretežno auto gostima.

“Taj trend se nastavlja i ove godine jer još uvijek nemamo definisan čarter avio-prevoz ka najznačajnijim emitivnim tržištima”, kazali su iz Budvanske rivijere.

Od hotela HG Budvanska rivijera, otvoreni su Turističko naselje Slovenska plaža i Hotel Aleksandar u Budvi, kao i hoteli Palas i Kastel lastva u Petrovcu.

Kada je u pitanju ovogodišnja ponuda, budući da su se kapaciteti manje koristili prošle, iznova otkrivaju sadržaje koji su završeni u toku prošle godine.

“Podsjećamo da je tokom prošle sezone restoran Pjaca u okviru hotelsko turističkog kompleksa Slovenska plaža zasijao u novom redizajniranom izdanju unutrašnjeg dijela, što je doprinijelo još ljepšem i ugodnijem ambijentu ovog kultnog mjesta u kojem se tokom cijelog ljeta traži mjesto više. Takođe, tokom prošlog ljeta otvorena je Gradska kafana Palas u okviru luksuznog kompleksa Palas Luks sa vizijom da cjelokupnom uslugom i autentičnim ambijentom, ispiše nove stranice ugostiteljske priče Petrovca i Budve”, kazali su iz kompanije.

Oni su dodali da će Gradska kafana Palas ovog ljeta početi da radi uskoro.

“Jedan od atraktivnijih sadržaja koji ističemo svakako su hotelske plaže koje će biti sastavni dio ponude hotela Aleksandar u Budvi, i hotela Palas i Kastel lastva u Petrovcu, a biće u funkciji početkom jula”, kazali su iz kompanije.

Gradska kafana hotela Mogren i ovog ljeta će, kako se dodaje, biti nezaobilazno mjesto okupljanja turista koji dolaze u Budvu.

Posebno podsjećaju na prijatan boravak za porodice u TN Slovenska plaža i Hotelu Aleksandar u Budvi, gdje je gostima na raspolaganju nekoliko otvorenih bazena u prelijepom mediteranskom ambijentu, kao i dječije igraonice, igrališta, teniski tereni, teretane na otvorenom, kafei, restorani, prodavnice ali prostrane zelene površine gdje gosti bez problema mogu pronaći svoj kutak za uživanje i opuštanje, kao i rad putem interneta.

Još jedna novost iz ove kompanije odnosi se na posebne uslove ljetovanja koje su pripremili za zdravstvene radnike Crne Gore u Turističkom naselju Slovenska plaža u Budvi.

