Brend Montenegro Airlinesa vrijedi 2,5 miliona EUR

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Revizorska kuća Ernst & Young Beograd procijenila je da brend Montenegro Airlinesa (MA) u stečaju vrijedi 2,5 miliona EUR, saopštio je Pobjedi stečajni upravnik Saša Zejak.

Ovo je prva zvanična procjena dijela imovine bivšeg avio-prevoznika od kada je u njega uveden stečaj 28. aprila prošle godine.

Procjenu je tražila stečajna uprava kako bi se utvrdila fer vrijednost brenda, a u cilju prodaje MA u stečaju.

Zejak smatra kako brend MA vrijedi više, ali poštuje stav renomirane revizorske kuće koja je i ranije radila procjene imovine nacionalne avio-kompanije, prije njenog odlaska u stečaj.

“Smatram da je svjetski priznata kuća potvrdila moj stav da je potrebno u stečajnom postupku prodati kompletno pravno lice, a ne djelove njegove imovine”, ocijenio je Zejak, navodeći da imovina koja nije osnovna infrastruktura MA može biti izdvojena.

On je objasnio da licence, ovlašćenja, softveri i lična ovlašćenja angažovanih lica u stečaju moraju biti procijenjeni u daljem postupku.

“U toku je procjena ovog dijela nematerijalne imovine, koja se radi paralelno sa procjenom materijalne imovine”, dodao je Zejak.

On je istakao da su dali šansu domaćim procjeniteljskim kućama, koje su sa njima održavale timske i pojedinačne sastanke, ali da nijesu dostavile ponude ili su dostavile ponude koje nijesu u skladu sa predmetom procjene.

Zejak smatra i da su u prethodnom periodu postojale dezinformacije u vezi stečajnog postupka u MA.

“Javnost mora biti upoznata sa činjenicom da stečajni postupak sprovode najstručnija lica u Crnoj Gori i da u sprovođenju postupka ne smije biti ostavljena mogućnost ni najmanje greške, po bilo kom osnovu. Struka će dati jasan stav, a državni organi krajnji sud o tome da li je MA morao da ode u stečaj na način na koji je to učinjeno”, kazao je Zejak.

On je naveo da ne želi dalje da komentariše sudski postupak koji je u toku.

“Imam puno povjerenje u državne organe sa ciljem zakonitog okončanja stečajnog postupka nad MA i procesuiranjem svih državnih organa, pravnih i fizičkih lica koja su eventualno oštetila državu”, rekao je Zejak.

Stečajni upravnik, kako je dodao, ne piše zakone, već ih sprovodi.

“Prema tome, stečajni upravnik je uvijek zaštitnik interesa povjerilaca. Interes povjerilaca su milioni koji će da se sliju u stečajnu masu, zahvaljujući stavu stečajnog upravnika i zalaganjem angažovanih lica u postupku. Svakako, javnost će u skladu sa zakonom biti obaviještena o daljim postupanjima”, zaključio je Zejak.

