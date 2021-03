Borančić: Vlada umjesto budžeta može da sprema ostavku

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Budžet Crne Gore za ovu godinu ne može se donijeti do kraja mjeseca u regularnoj proceduri, transparentno i kvalitetno, saopštio je portparol Liberalne partije (LP), Ammar Borančić i dodao da izvršnoj vlasti ne preostaje ništa drugo nego da sprema ostavku.

On je kazao da je i mart, do kada je Vlada mogla da donese ovogodišnji budžet, na isticaju, a ne postoji još ni predlog tog dokumenta.

“Sve i da ga Vlada dostavi, sigurno je da ćemo, zbog očigledne nespsobnosti i neznanja pojedinaca, imati makar još jedan mjesec veoma problematičnog prinudnog finansiranja. Jedino ako se, kako je to bio slučaj kod astonomskog zaduživanja države i naroda u prvim danima mandata, premijer i ministar dovitljivo ne pozovu na zakonodavstvo neke druge države sa drugog kontinenta, ignorišući crnogorske zakone”, naveo je Borančić u saopštenju.

On je kazao da Vlada još nije iznijela ni nacrt budžeta za ovu godinu, a već je druga polovina marta, kada ističe ustavni i zakonski rok koji važi još od decembra.

“Ustav propisuje da Vladi prestaje mandat ako ne predloži budžet do 31. marta tekuće godine. Vladi, dakle, ne preostaje ništa drugo već da polako sprema ostavku i umjesto budžetskih stavki da počne pa pakuje kofere”, poručio je Borančić.

On je podsjetio da, shodno Zakonu o budžetu i fiskalnoj odgovornosti, predlog zakona o budžetu države utvrđuje Vlada i do 15. novembra ga dostavlja Skupštini, koja ga mora usvojiti najkasnije do 31. decembra.

Borančić je ocijenio i da su državne finansije u vanrednom stanju, aktuelno je prinudno finansiranje za sve institucije, plate kasne svim budžetskim jedinicama, a upitan je i legitimitet trošenja novca na novoformirane organe koje zakon o budžetu još ne prepoznaje, pa se novac troši nenamjenski.

“Od nadležnog ministarstva nijesmo dobili ništa drugo osim prijetnji zaposlenima, revanšizam i samovoljno ukidanje ili sabotiranje finansiranja organa koji im nijesu po volji”, zaključio je Borančić.