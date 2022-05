Bolja saobraćajna povezanost preduslov jačanja tradicionalno dobrih odnosa

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Crna Gora i Kosovo prepoznaju potrebu da se izgradnjom novih putnih pravaca i infrastrukturnih objekata kvalitetnije povežu, pri čemu treba što skorije započeti realizaciju tih projekata, saopštio je potpredsjednik Vlade za regionalni razvoj i ministar kapitalnih investicija, Ervin Ibrahimović.

On je na sastanku sa ministrom životne sredine, prostornog planiranja i infrastrukture Kosova, Liburnom Aliuom kazao da će predložiti potpisivanje memoranduma koji bi sadržao namjere o saradnji u svim oblastima saobraćaja, ali i konkretne projekte.

“Naime, dvije države već neko vrijeme prepoznaju potrebu da se izgradnjom novih putnih pravaca i infrastrukturnih objekata brže i kvalitetnije povežu“, rekao je Ibrahimović.

On je kazao da je riječ o projektima izgradnje tunela između Rožaja i Peći, kao i putni pravac Dečani – Plav.

Ibrahimović je dodao da treba brzo djelovati, kako bi se u što skorije vrijeme započelo sa realizacijom ovih projekata.

Ibrahimović je ponovio svoje težnje i namjere da u mandatu ove Vlade intenzivno radi na rješavanju problema sjeverne regije Crne Gore, gdje je demografski odliv jedan od izazova koji možemo prevazići samo ukoliko budemo stvorili preduslove za brži protok ljudi i robe. Potencijali sjevera nijesu iskorišćeni, a ogromni su, posebno kada je riječ o razvoju turizma i povezanih privrednih grana.

Aliu je, kako je saopšteno iz MKI, uputio čestitke povodom formiranja nove crnogorske Vlade.

Bilateralni razgovor organizovan je na marginama sastanka Transportne zajednice, koji se održava u Prištini i koji je prilika da predstavnici Vlada i resora saobraćaja i infrastrukture zemalja regiona razgovaraju o tekućim kapitalnim projektima regionalnog karaktera.

Aliu je upoznao Ibrahimovića o razvojnim planovima kosovske Vlade kada je u pitanju razvoj saobraćajne infrastrukture Kosova, ali i projektima koje trenutno realizuju ili su u fazi izrade planske dokumentacije, a imaju regionalni karakter.

„Do sada je naš fokus bio na izgradnji auto-puteva, međutim odlučni smo da u narednom periodu snažnije radimo na izgradnji i modernizaciji željezničke infrastrukture, imajući u vidu potencijale koje zemlje regiona ovim vidom povezivanja mogu da valorizuju“ naveo je Aliu.

On je kazao da je današnji susret tek inicijalni razgovor, a očekuje da uskoro konkretizuju zajedničke aktivnosti.

Ibrahimović je pozdravio ambiciozne planove kosovske Vlade, ukazujući na aktivnosti koje Ministarstvo kapitalnih investicija planira da sprovodi, ali i činjenicu da je prirodno da smo okrenuti jedni drugima, da Crna Gora svake godine tradicionalno ima značajan broj turista sa Kosova i da je neophodno da krenemo u realizaciju zajedničkih projekata koji će postojeće veze ojačati i podići na viši nivo.

Aliu je izrazio zadovoljstvo predloženim inicijativama sa posebnim osvrtom na memorandum.

„Snažno ću podržati ovu inicijativu i u najskorije vrijeme formirati tim saradnika koji će se baviti pitanjima od obostranog interesa dvije države i projektima o kojima smo razgovarali“, rekao je Aliu.

