Bivši radnici MA ponovo tražili povezivanje staža i neisplaćene zarade

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Bivši zaposleni Montenegro Airlines-a (MA) blokirali su danas, na pola sata, saobraćajnicu ka aerodromu Podgorica tražeći da im se poveže radni staž od četiri godine i isplati sedam zaostalih zarada.

Pobjeda piše da tokom blokade nije bila velika frekvencija saobraćaja, a nekoliko putnika prošlo je sa koferima pješke blokirani put.

Bivši zaposleni su poručili da su vodili računa da današnjim protestom nikome ne uzrokuju kašnjenje na let, ali su naveli da nijesu sigurni da li će ubuduće misliti o tuđim potrebama, kada, kako su rekli, o njihovim niko ne brine.

Bivša zaposlena, Dubravka Đurić, kazala je da su nekadašni radnici tražili u više navrata da im se isplate plate koje im se duguju od oktobra 2020.

“Tražili su od Vlade da im obezbijedi povezivanje radnog staža od oktobra 2017. godine, jer upravo je država ta koja je godinama žmurila na oba oka na ono zbog čega je na kraju i uveden stečaj u kompaniji”, navela je Đurić.

Ona je podsjetila da je Vlada u martu prošle godine obećala da će biti odvojen određen novac za socijalno davanje zaposlenima, kojima bi se, koliko toliko, poboljšao njihov materijalni status.

“Od obećanja ništa, pa se okupismo danas da opet tražimo isto. Da podsjetimo sadašnju i vladu koja se formira ili treba da se formira, da je pitanje zaostalih sedam zarada bivših zaposlenih MA i dalje neriješeno. Da podsjetimo da zbog nepovezanih gotovo četiri godine radnog staža jedan dio naših kolega ne može da ostvari pravo na penziju”, rekla je Đurić.

Bivši zaposleni MA, Srđan Habić, kazao je da se od uvođenja stečaja u tu kompaniju nije sjedjelo skrštenih ruku.

“Svjesni da je prizemljenjem aviona i pokušajem gašenja kompanije nepovratno izgubljena nematerijalna vrijednost firme, koja je mnogo veća od vrijednosti materijalne imovine, kao što su slotovi, članstvo u međunarodnim organizacijama, prisustvo u globalnoj mreži rezervacionih sistema, sertifikovano osoblje i svjesni svih ograničenja zbog takve teške “osakaćenosti“, krenulo se u obnavljanje djelatnosti i infrastrukture koji su prvenstveno potrebne novoosnovanoj aviokompaniji”, naveo je Habić.

Cilj je, kako je kazao, bio da se formira jedno održivo preduzeće koje bi se lako moglo ponuditi novom investitoru i na taj način stvorili uslovi da se namire povjerioci, u prvom redu zaposleni i država.

“Međutim, onda su se, neočekivano, od državnih organa i državnih firmi, počele nizati razne zabrane i naredbe. Prvo je Ministarstvo odbrane naredilo iseljenje službe keteringa iz objekta vojne kasarne na aerodromu, koji je MA godinama unazad zakupljivao, i iz koga je izlazilo na desetine hiljada obroka dnevno. Zbog toga je MA u stečaju morao stopirati potpisivanje ugovora sa međunarodnom kompanijom koja širom svijeta ima svoja predstavništva za pružanje usluga keteringa u avio-saobraćaju”, naveo je Habić.

Takođe, kako je kazao, opstrukcijama resornih ministarstava su doprinijeli i pojedini mediji, koji su prenosili iskrivljenu sliku o njihovoj situaciji i time od njih tjerali potencijalne partnere i dio stručnih lica.

“Zato pozivamo državu da zastane i sagleda koliku štetu indirektno pričinjava sebi time što štetu direktno nanosi MA u stečaju. Montenegro Airlines je i dalje živ, iako u teškom položaju, i država je još na vrijeme da mu pomogne tako što će prestati da mu odmaže. A dobrobit će biti u korist svih povjerilaca, pa samim tim i države”, smatra Habić.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS