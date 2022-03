Biće novca za isplatu otpremnina

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Zakonom o finansijskoj podršci za bivše radnike iz rudarskog i metalskog sektora nije definisan broj onih koji će moći da prime tu finansijsku podršku, saopštili su iz Ministarstva ekonomskog razvoja i dodali da će biti novca za isplatu otpremnina.

Iz tog Vladinog resora, na čijem čelu je Jakov Milatović, rekli su Pobjedi da će novca biti za sve bivše radnike koji ispunjavaju uslove. U Ministarstvu procjenjuju da uslove propisane tim zakonskim rješenjem ispunjava do 1,3 hiljade radnika, iako se samo do sredine prošle sedmice prijavilo više od četiri hiljade bivših radnika, a prijave su i ove sedmice stizale poštom.

“Ministarstvo ekonomskog razvoja je radeći na Zakonu o finansijskoj podršci za bivše radnike iz rudarskog i metalskog sektora odradilo detaljnu analizu i sprovelo brojne aktivnosti i sastanke sa predstavnicima bivših radnika iz ovih sektora”, kazali su iz Ministarstva Pobjedi.

Radna grupa je, kako se navodi, bila u stalnoj komunikaciji sa bivšim radnicima koji su predstavili svoje probleme i dostavili sve spiskove i podatke kojima su raspolagali.

“U skladu sa sprovedenim aktivnostima procijenjeno je da uslove propisane zakonom ispunjava do 1,3 hiljade radnika”, kazali su iz Ministarstva.

To je Ministarstvo, predlažući sporni zakon, poslanike u parlamentu obavijestilo da je fiskalni efekat ovog propisa 12 miliona EUR. Ukoliko svi prijavljeni metalci i rudari ispunjavaju uslove, fiskalni efekat biće 48 miliona EUR.

Oni su dodali da taj Vladin resor nije mogao uticati na broj bivših radnika koji će se prijaviti smatrajući da ispunjava uslove propisane zakonom.

“Novca za isplatu neće faliti jer su sredstva za primjenu zakona već planirana u budžetu za ovu i narednu godinu”, tvrde iz Ministarstva, odgovarajući na pitanje da li će ovo zakonsko rješenje biti finansijski održivo ako broj bivših radnika iz ovih sektora bude mnogo veći nego što je planirano.

Iz Ministarstva navode da zakonom nije definisan broj bivših radnika koji će moći da prime ovu vrstu finansijske podrške.

“Podršku će primiti svi radnici rudarske i metalske industrije koji su se prijavili u naznačenom roku, dostavili potpunu dokumentaciju i ispunjavaju uslove propisane zakonom”, rekli su iz Ministarstva.

Predstavnici Ministarstva su podsjetili da će bivši zaposleni iz rudarskog i metalskog sektora koji ispunjavaju uslove imati pravo na pojedinačnu finansijsku podršku u neto iznosu do 12 hiljada EUR. Predviđeno je da taj iznos bude isplaćen u četiri rate na polugodišnjem nivou, u roku od dvije godine od dana pravosnažnosti rješenja.

“Dinamika plaćanja je utvrđena na sljedeći način: prva rata najkasnije do 31. marta, druga rata najkasnije do 30. septembra, treća najkasnije do 31. marta naredne godine i četvrta rata do 30. septembra naredne godine”, precizirali su iz Ministarstva.

Taj zakon je usvojen u Skupštini krajem prošle godine, a njime se utvrđuje ostvarivanje prava na finansijsku podršku osobama koje su bile zaposlene u preduzećima u sektoru rudarske i metalske industrije, a u čijoj je vlasničkoj strukturi bila država i kojima je prestao radni odnos uvođenjem stečaja u tim kompanijama.

Iz tog vladinog resora su prošle sedmice saopštili da se za podršku prijavilo najviše bivših radnika iz preduzeća Brskovo, Petoljetka, Kombinat aluminijuma (KAP), Metalac, Monter, rudnika Berane, Brskovo i Šuplja stijena, ali i veliki broj bivših radnika iz preduzeća drugih privrednih djelatnosti koje nijesu obuhvaćene tim aktom.

“Zbog ogromnog broja prijava koji je premašio naša očekivanja, Komisija za razmatranje prijava i ispunjenosti uslova za dodjelu finansijske podrške nastaviće intenzivan rad i uz osnažene kapacitete obradiće pristiglu dokumentaciju u najkraćem mogućem roku”, rekli su ranije iz Ministarstva.

Iz tog resora su napomenuli da su prve isplate po osnovu zakona počele i da se dinamika plaćanja realizuje po unaprijed planiranoj metodologiji.

Iz Ministarstva su rekli da je ovo prvi zakon kojim je započeta borba za ispravljanje dugogodišnje nepravde koju su trpjeli radnici Crne Gore.

