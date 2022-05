Bečić: Sačuvaćemo ekonomsku slobodu građana

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Demokratska Crna Gora sačuvaće i jačati ekonomsku slobodu građana, poručio je lider te stranke Aleksa Bečić.

On je saopštio da je počela isplata naknada majkama korisnicama naknada sa troje i više djece, saglasno Zakonu koji je predložio poslanički klub Mir je naša nacija, a Skupština usvojila u decembru.

“Niko ne spori da je prvobitni Zakon bio nepravedan, da nije pravedno dijeliti majke, da to nije dobro rješenje, ali ukidanje stečenog prava je nepravda koju smo morali ispraviti i ugrožavanje egzistencije koje smo morali zaustaviti”, naveo je Bečić.

Bečić je istakao da je ponosan zbog radosti koju su zbog vraćanja naknada, dječijih dodataka, uvođenja besplatnih udžbenika, povećanja plata, penzija i staračkih naknada donijeli radnicima, majkama, djeci, penzionerima.

On je dodao da za par mjeseci, saglasno zakonima koje je takođe predložio njegov poslanički klub a Skupština usvojila, kreće isplata dječijih dodataka i djeci od sedam do 18 godina, pored oko 50 hiljada djece do navršene šeste koji već skoro godinu primaju dodatke, kao i isplata uvećane minimalne penzije.

“Nećemo dozvoliti da bilo ko ugrozi ova dostignuća. Sačuvaćemo i jačati ekonomsku slobodu naših građana, jer tako najbolje čuvamo Crnu Goru”, poručio je Bečić.

Kako je dodao, uskoro će na izborima ispraviti i izbornu nepravdu koja se desila, vratiti institucuje narodu i nastaviti sa reformama.

“Ruku pravde, slobodu i ekonomsko-socijalne pobjede koje smo ostvarili niko ne može zaustaviti”, zaključio je Bečić.

