Banjalučani zainteresovani da ljetnji odmor provedu na barskoj rivijeri

Bar, (MINA-BUSINES) – Banjalučani su iskazali veliko interesovanje da ljetnji odmor provedu na barskoj rivijeri, koja ima sadržajnu ponudu za različite ukuse, saopšteno je iz Turističke organizacije (TO) Bara.

TO Bar predstavila je ponudu grada na sajmu turizma u Banjaluci.

“Tokom sajma distribuiran je raznovrsni promotivni material o barskoj opštini, dok je veliko interesovanje iskazano za privatni i hotelski smještaj. Osim navedenog, interesovanja je bilo i za aktivni odmor, kanjone, pješačke staze”, navodi se u saopštenju.

Posjetioci sajma obaviješteni su o ublaženim Covid mjerama i, shodno aktuelnim olakšicama, iskazali veliko interesovanje da posjete Bar.

“Na našem štandu predstavili su se hotel rizort Ruža vjetrova, koji su u sklopu ponude pružili sajamski popust od deset odsto, kao i Pear Beach Resort iz Čanja”, dodaje se u saopštenju.

