Balkathon prilika za promociju digitalnih pametnih rješenja

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Savjet za regionalnu saradnju (RCC) pokrenuo je prvi regionalni događaj internetskog takmičenja pod sloganom Balkathon – Smarten up for the future.

Balkathon će biti prilika za promociju digitalnih pametnih rješenja, umrežavanje mladih kao i start up-ova, kako bi zajedno radili i smislili inovativne ideje i odgovorili na potrebe nakon pandemije.

„To takmičenje će okupiti mlade inovativne ljude, start up kompanije, centre za digitalnu inovaciju, naučne parkove, univerzitete, mala i srednja preduzeća i druge različite učesnike sa zapadnog Balkana, kako bi zajednički radili i stvarali nove ideje i rješenja koja se mogu implementirati u cijeloj regiji“, saopšteno je iz Ministarstva ekonomije.

Predložene teme za Balkathon su, kako se navodi, pametni turizam, platforma za digitalno učenje i rješenja za plaćanja putem interneta.

Za svaku tematsku stavku pobjednicima će se osigurati nagrada u iznosu od deset hiljada EUR.

Postupak registracije počeo je u srijedu i traje do 12. jula u 12 sati.

Više informacija o registraciji i zahtjevima zainteresovani mogu naći na linku https://rcc.int/balkathon.