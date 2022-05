Artec 3D otvorila kancelariju u Baru

Luksemburg, Bar, (MINA-BUSINESS) – Svjetski poznata kompanija, programer i proizvođač 3D skenera i softvera, Artec 3D, otvara novu evropsku kancelariju koja će biti smještena u Crnoj Gori, a služice kao centar za marketing, istraživanje i razvoj.

Predsjednik Artec 3D, Artyom Yukhin, je povodom otvaranja Artec Adriatica u Baru, posjetio Crnu Goru, gdje se sastao sa ministrima finansija, unutrašnjih poslova i nauke i tehnološkog razvoja, Aleksandrom Damjanovićem, Filipom Adžićem i Biljanom Šćepanović, direktorom Uprave prihoda i carina, Radetom Miloševićem, direktoricom Investiciono-razvojnog fonda (IRF), Irenom Radović, direktorom Agencije za investicije, Mladenom Grgićem i gradonačelnikom Bara, Dušanom Raičevićem.

Damjanović je poručio da fokus crnogorske ekonomije treba da bude na inovacijama, koje su ključne za jačanje konkurentnosti, te da iskustvo kompanije koja dolazi iz “srca Evrope” može biti korisno.

“Crna Gora, stvarajući povoljan ambijent za razvoj privatnog sektora, pozdravlja prisustvo uspješnih evropskih kompanija u brzo rastućoj tehnološkoj industriji, kao što je Artec 3D”, poručio je Damjanović.

Iz luksemburške kompanije je saopšteno da je na sastancima ocenjeno da je otvaranje evropske kancelarije Artec 3D u Baru značajan korak ka boljem partnerstvu i saradnji između Luksemburga i Crne Gore, sto će doprinijeti i kontinuiranom rastu kompanije.

Artec 3D nastavlja da raste, a samo je u prošloj godini njeno sjedište u Luksemburgu u pogledu broja zaposlenih uvećano više od 30 odsto.

“Ove godine je osnovana nova kancelarija u Crnoj Gori, pored dosadašnjih filijala kompanije u Sjedinjenim Američkim Državama (SAD) i Kini. Raste i mreža globalno ovlašćenih prodavaca. Svojom novom filijalom u južnoj Evropi Artec 3D želi da svoje visokostručne timove proširi novim stručnjacima za programiranje, istraživanje, razvoj i marketing”, navodi se u saopštenju.

Yukhin je rekao da su zadovoljni što stvaraju novi centar u Crnoj Gori.

On je naglasio da Crna Gora nudi brojne mogućnosti za nastavak širenja kompanije Artec 3D.

“Programeri za razvoj softvera, matematičari, stručnjaci za kompjutersku obradu vizuelnih informacija i vještačku inteligenciju, mašinski, elektro i optički inženjeri, kao i mnogi drugi profesionalci, pronaći će atraktivno životno i radno okruženje kada se pridruže prijateljskom, inovativnom timu na čelu 3D tehnologije”, dodao je Yukhin.

Artec 3D linija prestižnih prenosnih 3D skenera i preciznog softvera za 3D skeniranje je u širokoj upotrebi u cijelom svijetu, u raznim industrijama.

Od pružanja pomoći istraživačima na velikim arheološkim projektima, preko pomoći astronautima u obuci za svemirska putovanja, do pravljenja udova za amputirane osobe, Artec 3D u potpunosti mijenja način rada industrije, olakšava i ubrzava radne procese i stvara nove mogućnosti.

Artec 3D razvija i proizvodi inovativna 3D rješenja i proizvode.

Ima tim profesionalnih stručnjaka za snimanje i obradu 3D površina, kao i biometrijsko prepoznavanje lica.

Proizvodi i usluge kompanije Artec 3D, mogu se koristiti u mnogim industrijama, kao što su inženjering, inspekcijski pregledi i nadzori, medicina, mediji i dizajn, zabava, moda, očuvanje istorije, sigurnosna tehnologija i još mnogo toga.

