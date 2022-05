Air Montenegro od danas leti i za Nant

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Air Montenegro od danas uvodi novu liniju za Nant, što je, nakon Pariza i Liona, treća prema Francuskoj, saopštili su iz nacionalnog avio-prevoznika.

Oni su dodali da će avioni Air Montenegra letjeti direktno iz Podgorice za Nant svake subote, do kraja oktobra.

„Nant se nalazi na gotovo svakoj listi gradova koje morate posjetiti, jedna je od glavnih luka u Francuskoj i grad bogatog kulturno-istorijskog nasljeđa. Uz Air Montenegro, zelena prijestonica Evrope je nikad bliža putnicima željnim avanture i novih inspiracija“, poručili su iz avio-kompanije.

Vršiteljka dužnosti izvršne direktorice Air Montenegra, Dragana Frantov Nikolić, saopštila je da za letove ka i iz Francuske već postoji veliko interesovanje.

“Zadovoljstvo nam je što našoj mreži, pored Pariza i Liona, dodajemo i Nant i što smo povezani sa veoma važnim i perspektivnim emitivnim tržištem Francuske. Uoči početka ljetnje sezone, ovako dobra avio-dostupnost će, bez sumnje, učiniti Crnu Goru još primamljivijom destinacijom i sigurna sam da ćemo benefite uvođenja ove tri linije za crnogorsku turističku privredu vidjeti već tokom ljetnje sezone koja je pred nama”, kazala je Frantov Nikolić.

Karte za novu destinaciju mogu se rezervisati na sajtu Air Montenegro, kao i preko ostalih kanala prodaje.

