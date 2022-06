Air Astana uspostavila letove ka Podgorici

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Kazahstanska avio- kompanija, Air Astana, realizovala je danas prvi let na liniji Nur-Sultan – Podgorica, saopštio je izvršni direktor Aerodroma Crne Gore, Goran Jandreoski i dodao da država ove godine spremno dočekuje turiste.

Jandreoski i njegov zamjenik Petar Radulović dočekali su avion iz Nur-Sultana, koji je dovezao putnike i delegaciju na čelu sa predsjednikom i izvršnim direktorom Air Astane, Peterom Fosterom.

Jandreoski je kazao da su ispunili obećanje da 1. juna počnu letovi Air Astane prema Crnoj Gori i da su srećni što je na prvom letu bio Foster i njegov najbliži tim.

“Očekujemo veoma uspješnu sezonu. Najave i bukinzi koje dobijamo su veoma optimistični”, rekao je Jandreoski i dodao da očekuju da će nadmašiti broj putnika.

On je poručio da su Crna Gora i Aerodromi spremni za doček turista.

Foster je kazao da je zadovoljan što su u mogućnosti da danas budu na podgoričkom aerodromu sa punim avionom.

“Svi su izuzetni uzbuđeni što su posjetili našu zemlju i apsolutno sam siguran da predstoji izuzetno uspješna sezona. Vaša divna zemlja je izuzetno populatna među Kazahstancima”, saopštio je Foster.

On je objasnio da će letovi biti uspostavljeni iz Almatija, sjedišta avio-kompanije, kao i iz Nur-Sultana.

“Zahvalio bih se posebno crnogorskoj Vladi koja nam je već drugu godinu zaredom obezbijedila režim viznih olakšica. Postojanje takvog režima je od krucijalnog značaja za organizovanje letova. Kazahstanci i turisti iz Kazahstana izuzetno vole Crnu Goru i puno novca ostavljaju kod vas i mislim da je među nama uspostavljeno divno partnerstvo”, zaključio je Foster.

Letovi na liniji Nur-Sultan – Podgorica biće realizovani dva puta sedmično, dok će Air Astana iz Almatija ka glavnom gradu Crne Gore letjeti četiri puta sedmično.

