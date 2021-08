Aerodromi Podgorica i Tivat tokom jula opslužili oko 218 hiljada putnika

Tivat, (MINA-BUSINESS) – Na oba crnogorska aerodroma tokom jula opsluženo je oko 218 hiljada putnika, kazala je portparolka Aerodroma Crne Gore (ACG), Marina Miketić Nikolić.

Ona je agenciji Mediabiro rekla da je podgorički aerodrom tokom jula na 46 odsto u odnosu na 2019. godinu, a tivatski na 60 odsto.

Miketić Nikolić je navela da je jul – mjesec koji je najbolji u cijeloj godini.

“Na podgoričkom aerodromu je opsluženo oko 75 hiljada, a tivatskom oko 144 hiljade putnika tokom jula”, rekla je Miketić Nikolić.

Ona je istakla da su dani vikenda bolji u odnosu na radne.

“Tako da subotom broj opsluženih putnika u odnosu na period iz 2019. godine prelazi nekad i 70 odsto”, kazala je Miketić Nikolić.

Ona je rekla da je, što se tiče ukupnog avio saobraćaja od početka ove godine, u odnosu na 2019. godinu podgorički aerodrom na 36 odsto kada je u pitanju broj opsluženih putnika, a aerodrom u Tivtu na 41 odsto.

Miketić Nikolić je dodala da u Tivtu imaju 21 kompaniju koja obavlja transport putnika ka ostalim zemljama i 23 destinacije.

“Kada je u pitanju Podgorica, taj broj je nešto niži, ali imamo neke nove linije na oba aerodroma”, kazala je Miketić Nikolić.

Ona je istakla da je za njih jako važna linija sa Kazhstanom i Luksemburgom.

Miketić Nikolić je rekla da je karakteristično i to što imaju bolju avio povezanost sa zemljama regiona.

Ona je, govoreći o epidemiološkoj situaciji i tome kako ona utiče na avio saobraćaj, kazala da su upravo oni posebno pogođeni.

“Na to ne možemo uticati, jer sve zavisi od toga opet koliko su druge zemlje otvorene i da li uopšte žele da lete u Crnu Goru ili negdje drugo”, navela je Miketić Nikolić.

Ona je apelovala na putnike koji putuju iz Crne Gore u matične ili neke druge zemllje da obrate pažnju na uslove ulaska.

“To što mi ne zahtijevamo testove ne znači da i druge zemlje imaju istu praksu. Ako je neophadan PCR test, koji ovdje imaju besplatno, moraju da obrate pažnju na kom jeziku im se izdaje test”, poručila je Miketić Nikolić.

