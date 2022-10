Žugić ispunjava uslove za ponovno imenovanje za guvernera

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Guverner Centralne banke (CBCG), Radoje Žugić je do imenovanja na tu funkciju 2016. godine obavljao poslove ministra finansija, odnosno savjetnika premijera, te ispunjava uslove za ponovno imenovanje, saopšteno je iz vrhovne monetarne institucije.

Iz CBCG su reagovali na navode poslanika Demokratskog fronta (DF), Dejana Đurovića, da nije po zakonu da Žugić bude imenovan za guvernera treći put.

„Saglasno odredbi člana 49 stav 2 Zakona o CBCG, guverner CBCG imenuje se na period od šest godina i može biti imenovan najviše dva puta uzastopno. S tim u vezi ukazujemo da je Žugić do imenovanja za guvernera 15. oktobra 2016. godine, obavljao poslove ministra finansija, odnosno savjetnika premijera, pa shodno tome i u skladu sa Zakonom, ispunjava uslove za ponovno imenovanje za guvernera CBCG“, naveli su iz CBCG.

Iz te institucije su rekli da nema mjesta tvrdnji da za ponovno imenovanje Žugića za guvernera nema zakonskog osnova, već je to imenovanje u potpunosti usklađeno sa navedenim članom Zakona o CBCG.

„Ukazujemo, takođe, i da predsjednik Crne Gore nije najavio predlog za imenovanje guvernera Žugića, kako je to naveo Đurović, već je u skladu sa Zakonom o CBCG, predlog za njegovo imenovanje predsjednik Crne Gore već podnio Skupštini 26. septembra“, navodi se u saopštenju.

DF je danas predložio izmjene i dopune Zakona o CBCG, prema kojima bi guvernera vrhovne monetarne institucije predlagala Skupština, umjesto predsjednika države.

Đurović je kazao da, prema novom zakonu, predlažu da guvernera imenuje Skupština na predlog nadležnog Odbora za ekonomiju, finansije i budžet.

“Guverner će se birati na šest godina i ne može biti imenovan više od dva puta u svom mandatu”, rekao je Đurović.

