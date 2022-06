Žugić: Bankarski sektor stabilan, likvidan i dobro kapitalizovan

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Bankarski sektor je stabilan, likvidan, dobro kapitalizovan i sa pozitivnim trendovima kada su u pitanju ključne bilansne pozicije, ocijenio je guverner Centralne banke Crne Gore (CBCG) Radoje Žugić.

Žugić je to rekao tokom razgovora sa timom Evropske banke za obnovu i razvoj (EBRD), koga su predvodili direktorica za Sektor finansijskih institucija za Zapadni Balkan i Istočnu Evropu, Aleksandra Vukosavljević i šef EBRD kancelarije u Crnoj Gori, Remon Zakaria.

Kako je saopšteno iz CBCG, Žugić je ocijenio da, kroz intenzivnu kreditnu aktivnost, banke u Crnoj Gori pružaju podršku domaćinstvima i realnom sektoru.

“Što potvrđuje rast kredita tokom prvih pet mjeseci tekuće godine, od preko sedam odsto na godišnjem nivou“, naveo je Žugić.

On je dodao da je prethodni period bio veoma izazovan za banke i sa aspekta primjene nove bankarske regulative, usaglašene sa najboljim standardima i praksama evropskog centralnog bankarstva.

Vukosavljević je istakla spremnost EBRD-a da podrži Crnu Goru u odgovoru na brojne izazove koje su rezultat krize uzrokovane pandemijom i ratom u Ukrajini, kao i u ostvarivanju održivog ekonomskog rasta.

“Ova namjera je reflektovana u novoj Strategiji EBRD-a za Crnu Goru za period od prošle do 2026. godine, čiji su ključni prioriteti poboljšanje konkurentnosti privrede, podržavanje projekata u oblasti zelene ekonomije i unapređenje povezanosti, odnosno dostupnosti Crne Gore”, istakla je Vukosavljević.

Ona je dodala da strateški okvir EBRD-a za period od prošle do 2025. godine predviđa rast zelenog finansiranja, podsticanje inkluzivnog ekonomskog razvoja, digitalne transformacije, kao i jačanje spremnosti finansijskog sektora da odgovori na buduće izazove.

“EBRD je spreman da poveća podršku lokalnim finansijskim institucijama za kreditne linije usmjerene ka ženskom biznisu, mladim preduzetnicima i digitalizaciji”, navela je Vukosavljević.

Kako se navodi u saopštenju, na sastanku je zaključeno da će projekat osnivanja kreditnog garantnog fonda, za koji EBRD pruža tehničku podršku Vladi Crne Gore, olakšati privredi pristup izvorima finansiranja.

