ŽPCG: Prošle godine ostvaren najveći priliv i prevezeno najviše putnika

Podgorica, (MINA-BUSINESS) – Željeznički prevoz Crne Gore (ŽPCG) prošle godine ostvario je najveći priliv i prevezao najveći broj putnika u međunarodnom saobraćaju od 2016. godine.

Iz ŽPCG kazali su da je Odbor direktora te kompanije u periodu od 19. aprila prošle do 11. aprila ove godine, održao 38 sjednica i donio 107 odluka i 52 zaključka.

„U međunarodnom saobraćaju od 2016. do prošle godine, najviše je pripadajućih priliva bilo upravo prošle godine u iznosu od 1.971.183 EUR. Takođe, u istom analiziranom periodu ukupno (u međunarodnom i unutrašnjem saobraćaju) najviše je pripadajućih priliva bilo je prošle godine, i to u iznosu od 3.518.767 EUR“, kaže se u saopštenju.

Kako se navodi, u međunarodnom saobraćaju za posmatrani period, prošle godine je prevezeno i najviše putnika – 169.183, dok je u lokalnom saobraćaju najviše prevezenih putnika bilo 2016. godine kada je i pokrenut najveći broj vozova.

„Odbor direktora u saradnji sa menadžementom kao prioritet stavio je bezbjednost putnika, a s obzirom na to da je ŽPCG društvo od javnog interesa, Odbor direktora je menadžmentu predočio jasnu strategiju razvoja – da se sva raspoloživa sredstva moraju uložiti u svrhu obezbjeđivanja bezbjednog, udobnog i prevoza u čistim vozovima za putnika“, navodi se u saopštenju.

Iz ŽPCG su kazali da je tokom prošle godine izvršen remont spavaćih, kušet i sjedećih putničkih vagona za potrebe međunarodnog prevoza, kao i remont lokomotiva za potrebe lokalnog putničkog saobraćaja.

Dodaje se da je vrijednost realizovanih investicionih aktivnosti u vozna sredstva iznosi 1.866.363.70 EUR sa uračunatim porezom na dodatu vrijednost.

„U navedenom periodu Odbor direktora je sa izvršnom direktoricom Ilinikom Pavićević i menadžementom, ostvario značajne rezultate, pristupio rješavanju brojnih nagomilanih problema iz prethodnog perioda i intenzivno radio na unapređenju i modernizaciji usluge prevoza putnika u Crnoj Gori“, kaže se u saopštenju.

Kako se dodaje, realizovana je veoma uspješna turistička sezona i uspješno pripremljena turistička sezona tekuće godine, kao i brojni investicioni projekti.

Navodi se da je potpisan Kolektivni ugovor i usvojena sistematizacija kojima je unapređena zarada i položaj zaposlenih u ŽPCG.

U saopštenju se navodi da su inicirani i realizovani značajni projekti sa inostranim tržištima.

„ŽPCG pozicioniran na mapi prepoznatljivih turističkih ponuda Crne Gore, pokrenuto je rješavanje ključnih hitnih ali i strateških pitanja za poslovanje kompanije, a takođe je odobren i kreditni aranžman kod EUROFIME od dva miliona EUR“, dodaje se u saopštenju.

Navodi se da je prioritet stavljen na značajno smanjenje akumuliranih poreskih obaveza iz ranijeg prerioda, kao i obezbjeđivanje uslova za nabavku novih voznih sredstava kroz kreditni aranžman u iznosu od 30 miliona EUR sa EBRD bankom koji je sada u finalnoj fazi formalnog odobrenja.

„Takođe, po zahtjevu resornog ministarstva sprovedena je kasacija vozova koja su kasirana davne 2008. godine, i 15 godina prethodni Odbori direktora nisu rješavali to pitanje“, kaže se u saopštenju.

Navodi se da je uz aktivno učešće resornog ministarstva i Uprave za željeznicu riješeno i pitanje iznajmljivanja Plave hale od održavanja željezničkih voznih sredstava.

„Fokusirajući se na bezbjednost željezničkog saobraćaja, imenovana je Komisija za stručna i bezbjednosna pitanja, da sa stručne i nezavisne strane da doprinos unapređenju rada Društva, a posebno u segmentu bezbjednog odvijanja željezničkog saobraćaja i prevoza putnika, kojem je ovaj Odbor direktora bio izuzetno posvećen“, kaže se u saopštenju.

Navodi se da je Komisija kroz izvještaje posebno obradila preporuke, koje bi Društvo trebalo da prihvati i koristi u budućem radu.

Govoreći o bezbjednosti, u ŽPCG su istakli to što je u proceduri i formiranje Unutrašnje službe zaštite ŽPCG.

„Intenzivno je rađeno i na modernizaciji usluga i novitetima u pružanju usluga putnicima u željezničkom prevozu te sa zadovoljstvom možemo najaviti da su stvoreni svi uslovi da ljetnja sezona ove godine počne sa kompletnim servisima u usluzi željezničkog prevoza, jednakim onim uslugama i povoljnostima koje putnici uživaju i u drugim državama Evrope“, kaže se u saopštenju.

Dodaje se da je aktiviran Viber broj za informacije o kretanju vozova, u proceduri je uvođenje servisa praćenja kretanja vozova na teritoriji Crne Gore u realnom vremenu, a pokrenut je i projekat online prodaje voznih karata.

Da je trend dobrog i predanog rada iz 2023. godine nastavljen, iz ŽPCG su rekli da svjedoče i pokazatelji za prvi kvartal ove godine.

Tu se, kako se navodi, vidi da je broj prevezenih putnika u međunarodnom saobraćaju za period prva tri mjeseca ove godine (21.667) veći 13,84 odsto u odnosu na isti period prošle godine (19.033).

Dodaje se da je broj prevezenih putnika u međunarodnom saobraćaju za period prva tri mjeseca ove godine (21.667) veći 109,5 odsto u odnosu na isti period 2022. godine (10.341).

Kako se navodi, pripadajući prilivi u međunarodnom saobraćaju prošle godine (1.971.183) veći su 32,84 odsto u odnosu na 2022. godinu (1.483.883).

Iz ŽPCG su naveli da su pripadajući prilivi u međunarodnom saobraćaju za prva tri mjeseca ove godine (301.891) veći 28,44 odsto u odnosu na isti period prošle godine (235.045).

„Posebno bismo istakli činjenicu da su pripadajući prilivi u međunarodnom saobraćaju za period prva tri mjeseca ove godine (301.891) veći 160,98 odsto u odnosu na isti period 2022. (115.675), dok su pripadajući prilivi u lokalnom saobraćaju 18 odsto veći u odnosu na isti period 2022.“, rekli su iz ŽPCG.

Oni su kazali da su zadovoljni zbog toga što je trend porasta broja putnika iz mjeseca u mjesec bio u konstantnom porastu u periodu rada aktuelnog Odbora direktora.

„Kao i da uporedni podaci za prva tri mjeseca ove godine takođe pokazuju rast i u odnosu na prošlu godinu, kako u lokalnom, tako i u međunarodnom saobraćaju“, navodi se u saopštenju.

