Znakovi pojačane kineske potražnje podigli cijene nafte

London, Njujork, (MINA-BUSINESS) – Cijene nafte porasle su u petak na 76 USD budući da su pojačana kineska potražnja i smanjeno snabdjevanje iz članica OPEC+ potisnule u drugi plan zabrinutost za privredu zbog podizanja kamatnih stopa.

Na londonskom tržištu cijena barela je nakon podne bila viša 35 centi nego na zatvaranju trgovine u četvrtak i iznosila je 76,02 USD. U četvrtak je zaključila trgovinu u plusu 2,47 USD.

Na američkom tržištu barelom se trgovalo po cijeni od 71,09 USD. U četvrtak je zaključio trgovinu u plusu 2,35 USD, prenosi Hina.

U četvrtak podsticaj cijenama bio je skok prerade u kineskim rafinerijama u maju, uz procjenu izvršnog direktora Kuwait Petroleum Corpa da će kineska potražnja rasti u drugoj polovini godine.

Članice Organizacije zemalja-izvoznica nafte (OPEC) i njihovi saveznici dodatno su u maju smanjili proizvodnju, a Saudijska Arabija smanjiće je u julu dodatnih milion barela dnevno.

“Realna cijena iznosila bi oko 80 USD”, saopštio je u petak ruski ministar energije Nikolaj Šulginov, prema izvještaju ruskih državnih novinskih agencija.

Šulginov je dodao i da će se ruska proizvodnja nafte i gasnih kondenzata ove godine smanjiti oko 20 miliona tona, potvrdivši ruske prognoze.

Pojačana potražnja u Kini i smanjeno snabdjevanje iz vodećih proizvođača potisnuli su na kraju sedmice u drugi plan podizanje kamatnih stopa u eurozoni, za četvrtinu postotnog boda i najavu američke centralne banke, Federalnih rezervi (Fed) da će je do kraja godine podići još najmanje pola postotnog boda.

Podršku cijenama pružio je i slabiji dolar, koji je u četvrtak pao na najniži nivo u mjesec prema korpi ostalih ključnih valuta, podržavši kupovnu moć kupaca s drugim valutama, a time i potražnju.

OPEC je odvojeno objavio da je u četvrtak barel korpe nafte njegovih članica pojeftinio 64 centa, na 74,2 USD.

